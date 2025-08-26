Cinemas de Caxias do Sul terão ingressos a R$ 10

O objetivo é de democratizar o acesso ao cinema e atrair mais espectadores para as salas de exibição. Andrei Andrade / Agência RBS

Para quem não dispensa um bom filme no cinema, uma boa notícia! Do dia 28 de agosto ao dia 3 de setembro ocorre a Semana do Cinema. Em Caxias, tanto GNC Cinemas, no Shopping Villagio, quanto Cinépolis, no Bourbon San Pellegrino, participam da promoção com ingressos a R$ 10 em filmes 2D e 3D.

Leia Mais Vereadores concedem o Prêmio Caxias do Sul à Ballroom Casa de Dança

No Cinépolis, também tem promoção nos combos de pipoca e refrigerante a partir de R$ 10. No GNC, o combo com uma pipoca média e dois refrigerantes sai por R$ 29.

A iniciativa é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).