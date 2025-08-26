Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul apresenta espetáculo inédito criado pelo coreógrafo Mário Nascimento

A Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul estreia neste sábado (30) e domingo (31), às 20h, o espetáculo inédito Depois de tudo…, criação assinada pelo coreógrafo Mário Nascimento, um dos nomes mais relevantes da dança contemporânea brasileira. As apresentações, que ocorrem no no Teatro Pedro Parenti, têm entrada gratuita e são o pontapé inicial do festival Caxias em Cena.

Além da estreia, o público também poderá assistir à remontagem de Choque, trabalho icônico criado por Nascimento em 1998, no primeiro ano da Cia. O retorno do coreógrafo a Caxias é carregado de simbolismo:

— Depois de tudo… é a própria história da sobrevivência da Cia. Apesar dos percalços, ela continua resistindo, revelando talentos e mantendo sua voz na cena cultural — afirma Nascimento.

Paula Giusto, diretora artística da Cia. e coordenadora da Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, revela ainda que a retomada da parceria com Mário Nascimento é um desejo antigo.

— Esse trabalho tem uma expectativa muito grande porque é uma conversa de anos. O Mário tem um carinho especial por Caxias, porque foi aqui, no início da carreira dele, que montou belíssimos trabalhos que tiveram repercussão nacional — contou.

O vínculo entre o coreógrafo e a Cia. remonta a 1998 e 1999, quando ele criou Choque, Dominações, Om e Barba Papas. Mais tarde, em 2009, dirigiu Suspensos pelo Vento e, em 2017, retornou para remontar Choque, que tinha o objetivo de comemorar os 20 anos da Cia., celebrados em 2018. Agora, em 2025, esse ciclo ganha novo fôlego.

— Depois de tudo… elucida essa trajetória de 27 anos, entre encontros e desencontros, mostrando como a história da Cia. e a do Mário se cruzam em vários momentos — resume Paula.

Espetáculo Choque em 1998. Mário Coelho de Andrade / Divulgação

Processo coletivo, nem por isso, menos autoral

Sobre a criação de Depois de tudo…, Nascimento explica que a obra combina sua linguagem – marcada pela mistura entre dança contemporânea, teatro físico e artes marciais – com a maturidade e a participação ativa dos bailarinos da Cia.

— A Cia. é muito eclética. Existe o meu trabalho autoral, mas também uma participação forte do elenco, que hoje é muito maduro. Não é uma direção impositiva, mas horizontal, de escuta e de criação coletiva — descreve o coreógrafo.

Paula acrescenta que a experiência tem sido única para os intérpretes:

— Essa imersão com o Mário vai marcar a vida profissional deles para sempre. Ele entusiasma e contagia todos ao redor, muito além da técnica — orgulha-se.

Antes mesmo da estreia, a presença de Nascimento já movimentou a cena local. Na última segunda-feira (25), ele ministrou uma oficina de dança contemporânea para bailarinos e público em geral, reunindo mais de 20 participantes. Para Paula, trata-se de um intercâmbio importante para envolver a comunidade.

— Foi maravilhoso. Toda vez que trazemos alguém dessa importância, fazemos questão de abrir espaço para que a comunidade também tenha acesso a essas experiências. Tivemos desde uma menina de 12 anos, apaixonada por dança, até profissionais experientes. Todos saíram transformados e muito felizes — destaca.

Resistência da arte e da dança

O nome do espetáculo também dialoga com o momento atual das artes no Brasil. Com mais de 40 anos de carreira, Nascimento afirma que Depois de tudo… traduz a capacidade de resistência cultural.

— Apesar das dificuldades, a dança brasileira encontrou sua própria linguagem. Hoje, não precisamos mais importar referências, nós exportamos. O que falta ainda é mais apoio e investimento para que bailarinos possam permanecer e produzir em suas cidades — defende o coreógrafo.

Nascimento também destacou a qualidade dos intérpretes locais:

— O Rio Grande do Sul sempre teve um trabalho muito forte de formação em dança. É impressionante ver jovens tão preparados. Isso garante a continuidade dessa força artística no Estado — reconhece.

Programe-se