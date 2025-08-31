Caxienses relembram passagem de Luis Fernando Verissimo pela cidade como patrono da Feira do Livro de 1998 e outras visitas

Tadiane Tronca, secretária de Cultura de Caxias do Sul em 1998, acompanha Verissimo durante a chuvosa abertura da Feira do Livro de Caxias do Sul de 1998, que teve o escritor como patrono Mário André Coelho de Souza / Reprodução

Quem não gostaria de presenciar um bate-papo que reunisse nada menos do que José Clemente Pozenato e Luis Fernando Verissimo? Se os dois escritores já estão colocando o papo em dia em outro plano não se sabe, mas fato é que em 12 de setembro de 1998 os autores de O Quatrilho e da Comédia da Vida Privada protagonizaram o painel de abertura da 14ª Feira do Livro de Caxias do Sul - edição que teve o porto-alegrense, morto no último sábado, aos 88 anos, como patrono.

Intitulado O Prazer de Ler, o painel foi realizado à tarde, no auditório do Cursão Pré-Vestibular, no Shopping Prataviera, lotando os cerca de 200 assentos disponíveis. Também participou da conversa o professor e escritor Paulo Flávio Ledur, autor de livros sobre a língua portuguesa, como a série Pecados da Língua.

Mais cedo, na manhã daquele sábado, LFV, à época aos 62 anos, havia sido homenageado com uma placa entregue pela comissão organizadora da Feira do Livro. A solenidade deveria ter ocorrido na Praça Dante Alighieri, porém a chuva incessante forçou a mudança do cerimonial para a Galeria de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura. O livreiro caxiense Cristiano Bartz Gomes, que à época trabalhava na Livraria Maneco, recorda que Verissimo tratou com bom humor a intempérie climática:

Além dos eventos literários, também os shows da banda Jazz 6 faziam com que Verissimo subisse a Serra com frequência, com seu saxofone Luiz Chaves / divulgação

- Aquela foi uma feira inesquecível, e tenho bem vívido na memória o temporal medonho que se armou e o vento levantando os suportes colocados para a estrutura, que ainda era bem rudimentar. Mas o Verissimo tirou aquilo tudo de letra, dizendo que tempestades no início de feiras do livro eram um bom prenúncio para os feirantes, porque em Porto Alegre aquilo já era uma tradição e, mesmo assim, o evento vinha crescendo.

Segundo a cobertura feita pelo Pioneiro daquele dia inaugural do evento literário, o cronista, cartunista e músico também aproveitou o dia em Caxias para autografar livros - especialmente exemplares de sua obra mais recente à época, a coletânea Ed Mort, Todas as Histórias (1997, ed. L&PM) - e assistiu a uma esquete teatral baseada em suas crônicas.

A escritora Tadiane Tronca, secretária de Cultura em 1998, recorda com carinho da humildade do escritor desde o aceite ao convite, feito meses antes:

_ Quando fizemos o convite o Verissimo estava em Paris, trabalhando na cobertura da Copa do Mundo, e nós conseguimos o telefone do hotel onde ele estava hospedado. A conversa foi por fax e ele respondeu que aceitava com muita alegria. Não tínhamos cachê para oferecer, mas ele disse que só precisava de uma carona para ir e outra para voltar. Aquele era um momento importante para Caxias, segundo ano do governo do Pepe Vargas, que havia criado a Secretaria Municipal de Cultura, e a gente queria que a feira do Livro fosse marcante, como acabou sendo.

Apesar da chuva, aquele primeiro fim de semana da 14ª Feira do Livro, marcado pela visita do patrono tímido e de falas sucintas, recebeu cerca de mil pessoas e 690 livros foram comercializados. Em trecho de seu discurso em agradecimento pela homenagem, LFV falou que era "importante que os livros fossem notícia, que fossem eles próprios o espetáculo".

Verissimo com estudantes caxienses do Colégio Mutirão, em 2014, quando participou como convidado de um concurso literário da escola Jonas Ramos / Agencia RBS

IOTTI: “O PRIMEIRO AUTÓGRAFO QUE DEI NA VIDA FOI PRO VERISSIMO”

Naquela edição de 1998 da Feira do Livro, o personagem escolhido para ser garoto-propaganda do evento foi Radicci, o gringo criado pelo caxiense Carlos Henrique Iotti. O cartunista lembra que, naquele sábado de abertura do evento, tomou café com o patrono e com a sua companheira, Lúcia Helena Massa:

- É uma de muitas que eu tenho junto com o Verissimo. Eu falei para ele o quanto eu gostava de uma crônica em que ele dizia que iria pedir ressarcimento por todos os ovos fritos que deixou de comer durante o tempo em que uma pesquisa científica afirmava que fazia mal pra saúde, até vir outra pesquisa dizer que fazia bem. Ele não lembrava da crônica, mas a Lúcia me confidenciou: “quer ver esse homem feliz, faz um ovo frito pra ele”.

A ligação entre os dois, no entanto, é mais antiga. Iotti conta que, antes de se lançar como cartunista, um certo dia ele foi com alguns desenhos até a casa de Luis Fernando Verissimo, em Porto Alegre:

- Lembro de ser recebido pela mãe dele, dona Mafalda. Ela disse que eu podia entrar, mas que ele estava com visita. Quando cheguei na sala, vi que era o (escritor) Josué Guimarães. Quase tive um infarto! Mas mostrei meus desenhos e os dois gostaram. A ideia da visita era que o Verissimo escrevesse um texto de apresentação do meu trabalho, e ele escreveu. Alguns anos depois, quando lancei meu primeiro livro na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, a primeira pessoa na fila da minha sessão de autógrafos era o Verissimo. Foi pra ele o primeiro autógrafo que eu dei na vida.

Sorriso leve, que deixava o interlocutor à vontade

Foram diversas as vezes que Luis Fernando Verissimo atendeu convites de escolas caxienses para vir à cidade receber homenagens, conversar com alunos, fazer sessões de autógrafo. Também era comum vir à cidade com a banda Jazz 6, da qual era saxofonista. Em 1999, chegou a subir a Serra duas vezes dentro de 15 dias, sendo a primeira delas para tocar no baile de 94 anos do Clube Juvenil, em junho, e a segunda para descerrar a placa que o reconhecia como patrono do Colégio Dante Alighieri, em julho.

Nesta visita de julho, o jornalista Dinarte Albuquerque Filho aproveitou a ocasião para fazer uma entrevista com o escritor, posteriormente publicada no jornal Pioneiro. Também ex-patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, em 2020, Dinarte destaca a doçura e afabilidade do entrevistado:

_ Verissimo era pertinente, o tipo de pessoa para quem as palavras têm uma finalidade. Não foi a única vez que conversei com o autor, mas em todas as outras vezes (talvez mais duas ou três), sempre fui recebido com doçura e extrema paciência. Tal como em sua escrita, ele nunca foi exagerado. Afável, olhava nos olhos com um sorriso suave, que deixava o interlocutor à vontade. Numa ocasião, comentei que havia morado, em minha infância, a duas quadras da Casa Museu Erico Verissimo, em Cruz Alta, cidade onde nasci. Ele apenas me olhou e sorriu. Num primeiro momento, pensei que ele dizia para si, “E daí?”, mas depois entendi que ele procurava enquadrar o fato a partir da grandiosidade do nome que carregava e sobre a importância disto para um cidadão comum.

HOSPITALIZAÇÃO E DESPEDIDA

Veríssimo esteve hospitalizado desde o dia 11 de agosto em estado grave na UTI no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, apresentando um quadro inicial de pneumonia. Em janeiro de 2021, teve um AVC. Desde então, segundo o que a família relatou a Domingas, ele caminhava ajudado e controlava o que queria ver no computador, sentava-se à mesa com a família e se alimentava muito bem.

Apesar de não conseguir avançar na comunicação, ele ainda via jogos, filmes, ouvia muita música e assistia futebol, principalmente do seu time, o Internacional. Além disso, lia devagar e falava brevemente, com muita dificuldade de achar as palavras.