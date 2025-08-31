Cultura e Lazer

Despedida
Notícia

Caxienses relembram passagem de Luis Fernando Verissimo pela cidade como patrono da Feira do Livro de 1998 e outras visitas

Escritor tinha ligação forte com a Serra e com Caxias, tendo atendido a diversos convites para participar de eventos em escolas e para se apresentar com seu sexteto de jazz

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS