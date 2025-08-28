Caxias realiza a 1ª Semana Municipal do Balé Clássico; veja como participar e onde ocorrem as atividades

1ª edição da Semana Municipal do Balé Clássico inicia nesta sexta-feira STRINGER / AFP

Nesta sexta-feira (29), inicia a 1ª edição da Semana Municipal do Balé Clássico, a programação reúne oficinas, aulas abertas, rodas de conversa, espetáculos e atividades formativas, voltadas para o público em geral.

O evento se estende até 1º de setembro com diversas atrações culturais. As inscrições do evento são gratuitas com vagas limitadas e podem ser realizadas através do link.

As atividades ocorrem no Sesc Caxias, no Centro de Cultura Ordovás e na Escola de Música e Dança da UCS.

Agende-se

Sexta-feira (29)

Sesc Caxias do Sul

08h - Café de boas-vindas

09h - Cerimônia de abertura

10h - Bate-papo com Sigrid Nora, Verônica Pilar, Magda Carpeggiani e Adriana Menegat

14h - Aula de Balé Infantil com Candice Assmann

16h - Aula de Balé Juvenil com Candice Assmann

19h - Apresentações das escolas convidadas

Sábado (30)

Escola de Música e Dança da UCS

08h30min - Aula de preparação física com Adriana Menegat

10h - Palestra "Balé e Libras" com Victor Techera Silveira

14h - Aula de Balé Adulto com Adriana Menegat

19h - Apresentações das escolas convidadas

Domingo (31)

Centro de Cultura Ordovás

08h30min - Aula de Balé Juvenil com Leandra Dalla Rosa

10h30min - Aula de Balé Adulto com Márcia Rezende

18h - Apresentações das escolas convidadas (Sala Valentim Lazzarotto)

Segunda-feira (1º/09)

Sesc Caxias do Sul