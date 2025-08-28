Caxias realiza a 1ª Semana Municipal do Balé Clássico; veja como participar e onde ocorrem as atividades

Nesta sexta-feira (29), inicia a 1ª edição da Semana Municipal do Balé Clássico, a programação reúne oficinas, aulas abertas, rodas de conversa, espetáculos e atividades formativas, voltadas para o público em geral.
O evento se estende até 1º de setembro com diversas atrações culturais. As inscrições do evento são gratuitas com vagas limitadas e podem ser realizadas através do link.
As atividades ocorrem no Sesc Caxias, no Centro de Cultura Ordovás e na Escola de Música e Dança da UCS.
Agende-se
Sexta-feira (29)
Sesc Caxias do Sul
- 08h - Café de boas-vindas
- 09h - Cerimônia de abertura
- 10h - Bate-papo com Sigrid Nora, Verônica Pilar, Magda Carpeggiani e Adriana Menegat
- 14h - Aula de Balé Infantil com Candice Assmann
- 16h - Aula de Balé Juvenil com Candice Assmann
- 19h - Apresentações das escolas convidadas
Sábado (30)
Escola de Música e Dança da UCS
- 08h30min - Aula de preparação física com Adriana Menegat
- 10h - Palestra "Balé e Libras" com Victor Techera Silveira
- 14h - Aula de Balé Adulto com Adriana Menegat
- 19h - Apresentações das escolas convidadas
Domingo (31)
Centro de Cultura Ordovás
- 08h30min - Aula de Balé Juvenil com Leandra Dalla Rosa
- 10h30min - Aula de Balé Adulto com Márcia Rezende
- 18h - Apresentações das escolas convidadas (Sala Valentim Lazzarotto)
Segunda-feira (1º/09)
Sesc Caxias do Sul
- 19h - Encerramento da Semana Municipal do Balé Clássico