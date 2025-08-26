Caxias do Sul é contemplada com R$ 200 mil para a cultura popular

Recurso será utilizado para garantir a realização da 4ª Temporada da Cultura Negra, prevista para novembro Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul foi contemplada com R$ 200 mil do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), edital da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), para fortalecer a cultura popular em 2025. O recurso, conquistado por meio de proposta elaborada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), será destinado à contratação de serviços artísticos e criativos, com uma contrapartida de R$ 60 mil da Prefeitura.

O investimento irá financiar a 4ª edição da Temporada da Cultura Negra, prevista para novembro. O evento tem como objetivo valorizar e preservar manifestações de origem afro-brasileira cultivadas na cidade, como o samba, a capoeira e a cultura hip-hop, além de marcar datas significativas como o Dia da Umbanda e o Dia da Consciência Negra.