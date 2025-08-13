Cultura e Lazer

Caminhada, noite no Arquivo Histórico e abraço coletivo: confira a programação da Semana Estadual do Patrimônio Cultural em Caxias do Sul

Ao todo, serão mais de 500 atividades previstas no Rio Grande do Sul. Na Serra, além de Caxias a programação ocorre em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Picada Café

Gabriela Alves

