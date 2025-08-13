Caminhada, noite no Arquivo Histórico e abraço coletivo: confira a programação da Semana Estadual do Patrimônio Cultural em Caxias do Sul

Programação "Uma noite no arquivo" ocorre no sábado (16). Juliane Ribas / Divulgação

Neste final de semana, o Rio Grande do Sul celebra a Semana Estadual do Patrimônio Cultural, com mais de 500 atividades previstas em todo o Estado. Na Serra, as atividades incluem visitas guiadas, caminhadas, rodas de conversa e exposições. O objetivo é de valorizar o patrimônio cultural material e imaterial dos gaúchos.

A programação completa nas cidades da Serra pode ser conferida no site da Secretaria Estadual de Cultura (Sedac). Na Serra, as atividades ocorrem em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Picada Café.

Confira a programação em Caxias do Sul

Uma Noite no Arquivo

No dia 16 de agosto, a partir das 18h30min, o Arquivo Histórico Municipal abre as portas para a 8ª edição de Uma Noite no Arquivo. A atividade tem o objetivo de aproximar a comunidade dos trabalhos de preservação documental.

A noite contará com apresentações artísticas, projeção de filmes do acervo e duas visitas mediadas, em que o público poderá conferir itens documentais que integram os acervos das Unidades do Arquivo selecionados para relembrar e valorizar momentos importantes da história de Caxias.

Agende-se

18h30min - Apresentação do grupo Vocal Sem Batuta.

Apresentação do grupo Vocal Sem Batuta. 19h20min - Visita mediada e projeção de filmes preservados pela instituição.

- Visita mediada e projeção de filmes preservados pela instituição. 21h - Sorteio de livros e publicações sobre a história local e regional, seguido pelas apresentações do Grupo Catarsis e do Corpo de Lanceiros Negros de Caxias do Sul.

Sorteio de livros e publicações sobre a história local e regional, seguido pelas apresentações do Grupo Catarsis e do Corpo de Lanceiros Negros de Caxias do Sul. 21h40min - Visita mediada.

Viva Walk

Viva Walk será no domingo (17), pela manhã. Paulo Pasa / Divulgação

A primeira edição do Viva Walk está marcada para a manhã de domingo (17). Inspirado no circuito realizado em 2019 pelo bairro São Pelegrino, o projeto terá um roteiro que começará na Praça Dante Alighieri, às 10h, e seguirá até a Estação Férrea. Na Praça das Feiras, haverá música e food trucks para quem quiser esticar a programação. As inscrições devem ser feitas pelo site.

Durante o trajeto, quatro pessoas vão guiar os participantes:

Rachel Zilio: moradora do Edifício Minghelli, ela vai contar como é morar no Centro, um lugar que convida a viver a cidade.

moradora do Edifício Minghelli, ela vai contar como é morar no Centro, um lugar que convida a viver a cidade. Tiago Alves: arquiteto e urbanista, que vai conduzir a caminhada da Praça Dante até a Rua Marechal Floriano, pela Avenida Júlio de Castilhos. Nessa parte do trajeto, serão repassadas informações de 12 prédios.

arquiteto e urbanista, que vai conduzir a caminhada da Praça Dante até a Rua Marechal Floriano, pela Avenida Júlio de Castilhos. Nessa parte do trajeto, serão repassadas informações de 12 prédios. Marina Miot: arquiteta e urbanista, que vai falar sobre a reforma do Hotel Alfredinho. Ela está à frente da obra ao lado da também arquiteta e integrante do Vivacidade Jéssica De Carli.

arquiteta e urbanista, que vai falar sobre a reforma do Hotel Alfredinho. Ela está à frente da obra ao lado da também arquiteta e integrante do Vivacidade Jéssica De Carli. Leonardo Giovenardi: arquiteto e urbanista, segue com a caminhada passando pela Praça da Bandeira e pela Rua Os Dezoito do Forte até a Coronel Flores, para então chegar na Estação Férrea. Além de tratar de edificações presentes neste roteiro, ele também falará sobre contexto urbano.

Encantos do Interior

A Rota Encantos do Interior organiza uma manhã de bate-papo e abraço coletivo na Igreja de Camaldoli, em Santa Lúcia do Piaí. O templo foi fundado por monges Camaldulenses, que saíram do Monastério de Arezzo, na Toscana, rumo ao Rio Grande do Sul.