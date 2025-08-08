Cultura e Lazer

Bar de Caxias do Sul realiza festival para celebrar o inverno com as bandas Big Jam e Barba Rock & Lady Duo

Evento ocorre no dia 16 de agosto, a partir das 15h, no Rocca Garden Bar

Camila de Oliveira

