Bar de Caxias do Sul realiza festival para celebrar o inverno com as bandas Big Jam e Barba Rock & Lady Duo

O Rocca Garden Bar realiza o Festival de Inverno no próximo sábado (16), das 15h à meia-noite. O evento reúne música, vinhos e duas apresentações ao vivo de duas bandas, a Big Jam e a Barba Rock & Lady Duo. Os ingressos custam R$30.
Os primeiros 80 ingressos dão direito a uma taça de vinho comemorativa do Festival de Inverno. Já os primeiros 60 clientes que adquirirem duas cervejas Baden Baden durante o evento receberão uma manta exclusiva.
O Rocca Garden Bar é localizado em frente aos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Programe-se
- O quê: Festival de Inverno com as bandas Big Jam e Barba Rock & Lady Duo.
- Quando: sábado (16), a partir das 15h.
- Onde: Rocca Garden Bar – em frente aos Pavilhões da Festa da Uva.
- Quanto: ingressos a R$ 30, à venda na hora ou antecipadamente pelo telefone (54) 99181-5994.