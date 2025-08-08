Bar de Caxias do Sul realiza festival para celebrar o inverno com as bandas Big Jam e Barba Rock & Lady Duo

O Rocca Garden Bar é localizado em frente aos Pavilhões da Festa da Uva. Giuliano Bianchi / Divulgação

O Rocca Garden Bar realiza o Festival de Inverno no próximo sábado (16), das 15h à meia-noite. O evento reúne música, vinhos e duas apresentações ao vivo de duas bandas, a Big Jam e a Barba Rock & Lady Duo. Os ingressos custam R$30.

Leia Mais Galeria de Arte da UCS abre exposição da artista visual Andréa Brächer

Os primeiros 80 ingressos dão direito a uma taça de vinho comemorativa do Festival de Inverno. Já os primeiros 60 clientes que adquirirem duas cervejas Baden Baden durante o evento receberão uma manta exclusiva.

Leia Mais Cronistas da Serra: nova coletânea literária valoriza autores regionais

O Rocca Garden Bar é localizado em frente aos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Programe-se