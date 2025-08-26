Cultura e Lazer

Vietnamese Dinner
Bar de Caxias do Sul promove noite temática com pratos que homenageiam a culinária vietnamita

Com vagas limitadas, o jantar ocorre nesta quinta-feira, às 20h, no Rocca Garden Bar

Camila de Oliveira

