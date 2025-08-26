Bar de Caxias do Sul promove noite temática com pratos que homenageiam a culinária vietnamita

Nesta quinta-feira (28), às 20h, o Rocca Garden Bar, em Caxias, realiza o Vietnamese Dinner, uma noite temática que transporta os participantes diretamente para o Vietnã.
Com vagas limitadas, o evento oferece uma experiência em três etapas, com pratos que homenageiam a culinária vietnamita. A ambientação, trilha sonora e drinks exclusivos completam a imersão.
Os ingressos, a R$ 160, podem ser adquiridos pelo WhatsApp (54) 99135-5698.
Confira o cardápio:
Entradas:
- Goi Cuốn – Rolinho fresco de folha de arroz com molho de amendoim
- Couve-flor frita com maionese de sriracha
Prato Principal:
- Pancetta crocante (Ba Rọi Chiên Giòn) com arroz de gengibre e salada vietnamita
Sobremesa:
- Pudim frio de banana com sagu, creme de coco e crumble crocante.