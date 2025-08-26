Bar de Caxias do Sul promove noite temática com pratos que homenageiam a culinária vietnamita

O Rocca Garden Bar está localizado na Rua Dep.Luiz Carlos Festugatto, 2784, no bairro Santa Catarina. Giuliano Bianchi / Divulgação

Nesta quinta-feira (28), às 20h, o Rocca Garden Bar, em Caxias, realiza o Vietnamese Dinner, uma noite temática que transporta os participantes diretamente para o Vietnã.

Com vagas limitadas, o evento oferece uma experiência em três etapas, com pratos que homenageiam a culinária vietnamita. A ambientação, trilha sonora e drinks exclusivos completam a imersão.

Os ingressos, a R$ 160, podem ser adquiridos pelo WhatsApp (54) 99135-5698.

Confira o cardápio:

Entradas:

Goi Cuốn – Rolinho fresco de folha de arroz com molho de amendoim

Couve-flor frita com maionese de sriracha

Prato Principal:

Pancetta crocante (Ba Rọi Chiên Giòn) com arroz de gengibre e salada vietnamita

Sobremesa: