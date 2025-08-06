Rock de Galpão irá lançar o documentário "Pachamama Soul" com exibição seguida de pocket show, em Caxias

Debutando em 2025, a banda Rock de Galpão chega a Caxias do Sul no dia 22 de agosto com o lançamento do documentário Pachamama Soul, que resgata sua história ao longo dos últimos 15 anos. A exibição será no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 20h, seguida por um pocket show ao vivo. A apresentação integra a turnê Cinema, Rock e Galpão, que já passou por seis cidades gaúchas. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla a R$ 60.