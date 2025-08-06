Rock de Galpão irá lançar o documentário "Pachamama Soul" com exibição seguida de pocket show, em Caxias

Debutando em 2025, a banda Rock de Galpão chega a Caxias do Sul no dia 22 de agosto com o lançamento do documentário Pachamama Soul, que resgata sua história ao longo dos últimos 15 anos. A exibição será no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 20h, seguida por um pocket show ao vivo. A apresentação integra a turnê Cinema, Rock e Galpão, que já passou por seis cidades gaúchas. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla a R$ 60.
Dirigido por Anderson Farias e Tiago Ferraz, o documentário mostra como a banda fundiu gêneros latinos como milonga, chamamé e xote à sonoridade elétrica do folk e do blues, criando uma experiência musical singular. O longa traz ainda depoimentos dos integrantes e participações de artistas como Renato Borghetti, Esteban Tavares, Hique Gomez, Elton Saldanha e ex-componentes históricos, como o guitarrista caxiense Rafa Schüler.
O Rock de Galpão tem em sua formação atual Tiago Ferraz, Guilherme Gul, Mestre Kó, Gustavo Viegas e Guilherme Goulart. Pachamama Soul é uma realização da Válvula de Escape Produções Artísticas, viabilizada pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.