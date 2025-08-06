Cultura e Lazer

Na Casa da Cultura
Notícia

Rock de Galpão irá lançar o documentário "Pachamama Soul" com exibição seguida de pocket show, em Caxias

Será no dia 22 de agosto. Ingressos já estão à venda pelo Sympla, a R$ 60

Andrei Andrade

