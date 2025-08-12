Artistas que atuam na Rua Coberta de Gramado irão trabalhar em Canela no período do Festival de Cinema

Ainda em meio ao impasse sobre seu direito de continuar trabalhando na Rua Coberta, em Gramado, o grupo de sete artistas que reclama essa situação na justiça irá atuar em Canela, à convite da Estação Campos de Canella. Pelo menos durante o período do Festival Internacional de Cinema de Gramado, que se inicia nesta quarta-feira (13) e segue até o próximo dia 23.

A prefeitura de Gramado obteve na justiça uma decisão liminar que proíbe os artistas de ocuparem a Rua Coberta no período do evento, com previsão de aplicação de multa de R$ 500 por dia em caso de descumprimento.

A atriz Dayane Belisário, que interpreta a personagem Wandinha na Rua Coberta, pontua que ela e os demais artistas nunca trabalharam na rua Coberta durante o Festival de Cinema, nem o fariam neste ano.

- Poderiam ter pensado mais na nossa realidade e considerado nossas necessidades. A gente entende que regular é uma coisa boa, mas proibir não é certo. Somos gratos pelo acolhimento recebido da Estação Campos de Canella e nos próximos dias estaremos lá. Mas somos moradores de Gramado, pagamos nossos impostos e queremos poder exercer nossos direitos - afirma Dayane.

A advogada que representa os artistas, Simone Nejar, protocolou embargos declaratórios pedindo explicação sobre a juíza ter desconsiderado a informação prévia de que os artistas não estariam na Rua Coberta durante o festival.

- Eles (os artistas) nunca ficam neste período na rua coberta e neste processo juntamos declarações assinadas por eles neste sentido. Dentro do rigor técnico processual, portanto, a juíza deveria ter indeferido a liminar por perda de objeto, o que não ocorreu - afirma a advogada.