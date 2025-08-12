Cultura e Lazer

Polêmica
Notícia

Artistas que atuam na Rua Coberta de Gramado irão trabalhar em Canela no período do Festival de Cinema

Grupo foi proibido por decisão judicial de permanecer no local que tradicionalmente recebe o tapete vermelho. Convite para performar no município vizinho partiu da Estação Campos de Canella

