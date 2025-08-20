Cultura e Lazer

Na Globo 
Notícia

Arika Messa, chef de cozinha em Gramado, está na final do reality show culinário da TV Globo

O último episódio de 'Chef de Alto Nível' terá exibição ao vivo na quinta-feira (21), após a novela 'Vale Tudo'

Gabriela Alves

