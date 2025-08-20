Arika Messa, chef de cozinha em Gramado, está na final do reality show culinário da TV Globo

Arika Messa está na final do reality show da Globo. Beto Roma / TV Globo / Divulgação

A chef de cozinha Arika Messa, que mora e trabalha na Região das Hortênsias, na Serra, está na final do reality show Chef de Alto Nível, da TV Globo. A chef gaúcha é a única mulher na final do programa.

Além dela, os participantes Lira e Mamede também disputam o prêmio de R$ 500 mil, mentoria exclusiva com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto e uma imersão no Outback. A final do reality terá exibição ao vivo nesta quinta-feira (21), após a novela Vale Tudo.

Aos 42 anos, Arika carrega no currículo uma trajetória que une técnica, criatividade e afeto. Nascida na zona sul de Porto Alegre, mora em Canela desde 2016, mas trabalha na região desde 2009.

Formada pela primeira turma de Gastronomia da Unisinos, em 2006, construiu uma carreira sólida como chef, consultora e professora, com olhar autoral e respeito pelo território.

Já assinou cardápios de cozinhas renomadas da região como dos restaurantes George III e Toro, em Gramado. Neste ano, vai abrir seu próprio restaurante na cidade.

Além da carreira como chef, Arika é mãe de duas filhas e representante da comunidade LGBTQIA+. Em Canela, na Serra, busca equilibrar a rotina entre a família, as aulas no Senac, consultorias e novas experiências que alimentam seu repertório criativo.

Em 2015, participou do reality The Taste Brasil, no GNT. Em 2024, foi eleita pela Revista Sabores do Sul como a Melhor Consultora Gastronômica de Gramado, à frente da Cozinha Central Consultoria e Eventos.

Sobre o reality

Chef de Alto Nível, reality de gastronomia da Globo, tem formato inédito na TV brasileira.