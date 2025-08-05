Cultura e Lazer

No UCS Teatro
Apresentação do tributo a ABBA, que seria neste domingo, em Caxias do Sul, é adiada para 2026

De acordo com os organizadores, os ingressos já adquiridos valem para a nova data. Show é feito pelo grupo The History

Luca Roth

