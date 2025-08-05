Apresentação do tributo a ABBA, que seria neste domingo, em Caxias do Sul, é adiada para 2026

Grupo The History apresenta novo espetáculo "Voyage in Concert". J. Amorim / Divulgação

Quem estava ansioso para cantar e vibrar clássicos da música pop como Dancing Queen e Gimme! Gimme! Gimme! neste domingo (10), em Caxias do Sul, terá de esperar mais. O grupo The History, que apresenta um tributo à banda sueca ABBA, adiou o show no UCS Teatro para o dia 11 de abril de 2026.

De acordo com os organizadores, os ingressos já adquiridos valem para a nova data. Em caso de opção pelo reembolso, é possível solicitá-lo pelo site BlueTicket. No mesmo endereço, tem entradas disponíveis a partir de R$40(+taxas).

A banda cover anuncia o Voyage in Concert: um espetáculo com orquestra, coreografias e figurinos fiéis. A promessa é por um repertório que viaja entre hits de toda a discografia, até o último álbum, o Voyage (2021).