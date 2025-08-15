Antes de ser homenageado no Festival de Gramado, Rodrigo Santoro faz turismo em Cambará do Sul

Rodrigo Santoro (ao centro) visitou Cambará do Sul com a família. @rodrigosantoro / Instagram / Reprodução

A poucas horas de receber o troféu Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado, o ator Rodrigo Santoro aproveitou a viagem para visitar os Campos de Cima da Serra. No Instagram, o artista publicou fotos ao lado da esposa, a atriz e jornalista Mel Fronckowiak, e de familiares.

Em uma postagem na rede social, a esposa do ator conta que é a terceira vez visitando os cânions em Cambará.

— O meu encantamento com esse pedaço de terra só aumenta. [...] O frio dos pampas continua cortando as bochechas, mas o sol faz um afago carinhoso nos rostos admirados com a dignidade das pessoas que trabalham na terra e que vivem da terra e para a terra. [...] A beleza dos cânions faz a gente ressignificar nosso conceito de fronteiras — escreveu a atriz no Instagram.

Rodrigo Santoro será o primeiro ator a receber a homenagem neste ano. A entrega será nesta sexta-feira (15), às 18h, logo após a cerimônia de abertura, junto da exibição do filme O Último Azul (2025), de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.

Também em ritmo de Festival, Santoro será o primeiro homenageado deste ano a deixar sua marca na Calçada da Fama, nesta sexta-feira (15), às 17h40min.