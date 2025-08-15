Antes de ser homenageado no Festival de Gramado, Rodrigo Santoro faz turismo em Cambará do Sul

A poucas horas de receber o troféu Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado, o ator Rodrigo Santoro aproveitou a viagem para visitar os Campos de Cima da Serra. No Instagram, o artista publicou fotos ao lado da esposa, a atriz e jornalista Mel Fronckowiak, e de familiares.
Em uma postagem na rede social, a esposa do ator conta que é a terceira vez visitando os cânions em Cambará.
— O meu encantamento com esse pedaço de terra só aumenta. [...] O frio dos pampas continua cortando as bochechas, mas o sol faz um afago carinhoso nos rostos admirados com a dignidade das pessoas que trabalham na terra e que vivem da terra e para a terra. [...] A beleza dos cânions faz a gente ressignificar nosso conceito de fronteiras — escreveu a atriz no Instagram.
Rodrigo Santoro será o primeiro ator a receber a homenagem neste ano. A entrega será nesta sexta-feira (15), às 18h, logo após a cerimônia de abertura, junto da exibição do filme O Último Azul (2025), de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.
Também em ritmo de Festival, Santoro será o primeiro homenageado deste ano a deixar sua marca na Calçada da Fama, nesta sexta-feira (15), às 17h40min.
Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Santoro é um dos artistas brasileiros que conseguiram fazer carreira no país e no Exterior. Seus créditos incluem Bicho de Sete Cabeças (2000), Abril Despedaçado (2001), Carandiru (2003), Simplesmente Amor (2003), 300 (2006), o díptico Che (2008), Heleno (2011), Ben-Hur (2016), Turma da Mônica: Laços (2019), 7 Prisioneiros (2021) e as séries Lost, Westworld e Bom Dia, Verônica.