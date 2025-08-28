Cultura e Lazer

Gratuito
Notícia

Aço e poesia se fundem no novo espetáculo da Cia. Garagem de Teatro, que estreia domingo, em Caxias

"Maquinaria Sonora", contemplado com o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral 2024, será apresentado na Praça Dante Alighieri

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS