Aço e poesia se fundem no novo espetáculo da Cia. Garagem de Teatro, que estreia domingo, em Caxias

Espetáculo busca provocar reações sobre a interação entre humanos e a tecnologia, tendo o próprio texto sido produzido com auxílio de Inteligência Artificial Cassiane Boff / Divulgação

A Cia. Garagem de Teatro, de Caxias do Sul, apresenta neste domingo o espetáculo "Maquinaria Sonora", uma das duas propostas contempladas com o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral 2024, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Será na Praça Dante Alighieri, às 18h, gratuito.

Apostando numa linguagem tecnológica, o ator Janio Nunes recorreu à Inteligência Artificial para construir o texto deste espetáculo que tem entre as referências a franquia Mad Max, ambientada em um futuro distópico. Do encontro do aço com a poesia, surge uma máquina habitada por uma espécie de neurônio, que é a personagem do espetáculo, capaz de organizar informações, registrar memórias e reagir aos diversos estímulos do dia a dia.

Janio Nunes em ação na Maquinaria Sonora Cassiane Boff / Divulgação

- Pensamos num trabalho que funcionasse não só como intervenção, mas que contasse uma história tendo a tecnologia como pano de fundo. Diante disso nos provocamos a criar um espetáculo que tivesse um carro que andasse sozinho, que tivesse iluminação própria, assim como a sonorização. Foi um grande experimento de mecânica e elétrica, feito com a colaboração de muitos profissionais - explica Janio.

A peça conta com figurino de Raquel Capeletto, trilha sonora de Beto Scopel, assistência de direção de Jacqueline Aires e técnica de som e luz de Rafael Schizzi. A direção é assinada pela equipe da Cia. Garagem de Teatro.

A apresentação integra o Caxias em Cena, que em 2025 celebra 25 anos. Confira no link a programação completa.