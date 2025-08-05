A dez dias do início, o que já se sabe sobre o 53º Festival de Cinema de Gramado

Falta pouco para o início da 53º Festival de Cinema de Gramado. A exibição dos filmes ocorre entre os dias 13 e 23 de agosto e a abertura oficial está marcada para o dia 15, no Palácio dos Festivais.
Neste ano serão homenageados a atriz Marcélia Cartaxo, a produtora Mariza Leão e o ator Rodrigo Santoro, que receberão, respectivamente, os troféus Oscarito, Eduardo Abelin e Kikito de Cristal.
Para quem quiser conferir a programação in loco, os ingressos estão disponíveis online na plataforma Eleven Tickets. Para as sessões entre 15 e 22 de agosto, os ingressos partem de R$ 65 (meia-entrada). O ingresso inteiro sai por R$ 130. Para a sessão de premiação no dia 23 de agosto, o valor é de R$ 140 (meia-entrada) e inteiro a R$ 280.
Ao adquirir os ingressos, os espectadores têm acesso aos filmes em competição e entrega de homenagens. Já para as exibições pela parte da manhã e da tarde (projetando na tela as produções da noite anterior), a entrada é gratuita.
Estrelas já confirmadas
Além dos homenageados Marcélia Cartaxo, Mariza Leão e Rodrigo Santoro, diversas estrelas do cinema já confirmaram presença na 53ª edição do Festival. São eles:
- Johnny Massaro
- Bruna Linzmeyer
- Ícaro Silva
- Denise Weinberg
- Adanilo
- Araci Esteves
- Camila Morgado
- Caio Blat
- Edson Celulari
- Denise Fraga
- Gero Camilo
- Claudete Troiano
- Camila Márdila
- Malu Galli
- Danielle Winits
- Miguel Falabella
- Eduardo Moscovis
Filmes brasileiros que concorrem ao Kikito
Serão seis longas-metragens nacionais que concorrem ao Kikito de melhor filme. São filmes de ficção inéditos no Brasil, que serão exibidos no Palácio dos Festivais antes das salas de cinema do país. A curadoria é assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista, professor e crítico Marcos Santuario. São eles:
- A Natureza das Coisas Invisíveis (Rafaela Camelo)
- Sonhar com Leões (Paolo Marinou-Blanco)
- Cinco Tipos de Medo (Bruno Bini)
- Nó (Laís Melo)
- Querido Mundo (Douglas Soares)
- Papagaios (Miguel Falabella)
Mostra de Longas Gaúchos
São cinco produções gaúchas que vão competir pelos Kikitos e por premiação em dinheiro na Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos, realizada pelo evento em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Cinema.
- Bicho Monstro, de Germano de Oliveira
- Passaporte Memória, de Decio Antunes
- Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli
- Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz
- Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert
Curtas gaúchos
As produções gaúchas concorrem ao prêmio Assembleia Legislativa, carinhosamente chamado de 'Gauchão'. São 18 curtas, que abordam temas sociais e lançam novos talentos do audiovisual gaúcho.
- Bom Dia, Maika! (Santa Cruz do Sul), de Eddy Ramos
- O Correspondente (Santo Antônio da Patrulha), de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos
- E Depois de Fevereiro (São Leopoldo), de Crystom Afronário
- Enfim S.O.S. (Porto Alegre), de Zaracla
- Estudos Sobre a Vida em Rede (Lajeado), de Tuane Eggers
- Fuá - O Sonho (Canela), de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff
- Gambá (Teutônia), de Maciel Fischer
- Imigrante/Habitante (Porto Alegre), de Cassio Tolpolar
- O Jogo (Pelotas), de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila
- Mãe da Manhã (Porto Alegre), de Clara Trevisan
- Nhemongarai (Porto Alegre), de Jorge Morinico e Hopi Chapman
- Perro! (São Leopoldo), de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza
- O Pintor (Santa Cruz do Sul), de Victor Castilhos
- Quando Começa a Chover o Coração Bate Mais Forte (Porto Alegre), de Mirian Fichtner
- Roxo Lilás Violeta (Porto Alegre), de Theo Tajes
- Safira, o Mar e a Vida (Porto Alegre), de Luiz Fonseca
- A Sinaleira Amarela (Porto Alegre), de Guilherme Carravetta De Carli
- Trapo (Uruguaiana), de João Chimendes
Longas documentais
Para a competição de longas, os filmes foram selecionados pelos curadores Caio Blat, Camila Morgado e Marcos Santuario:
- Até Onde a Vista Alcança (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero;
- Lendo o Mundo (RN), de Catherine Murphy;
- Os Avós (AM), de Ana Ligia Pimentel;
- Para Vigo Me Voy! (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley.
Filme premiado em Berlim abre a programação
Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás no elenco, a abertura do Festival de Gramado será com a exibição do longa-metragem O Último Azul. Dirigido por Gabriel Mascaro (Boi Neon e Divino Amor), o filme terá sessão hors concours no dia 15 de agosto, no Palácio dos Festivais.
A exibição é inédita no Brasil. O lançamento nos cinemas brasileiros está confirmado para 28 de agosto. Neste ano, O Último Azul conquistou o Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim, em fevereiro.
A trama se passa em uma Amazônia, quase distópica, onde o governo envia idosos para "colônias de descanso" compulsórias. Tereza, de 77 anos, decide que não vai se render. Antes de seu exílio forçado, ela embarca em uma jornada inesperada para realizar seu último desejo.