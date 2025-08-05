A dez dias do início, o que já se sabe sobre o 53º Festival de Cinema de Gramado

Palácio dos Festivais sedia o evento. Cleiton Thiele / Divulgação

Falta pouco para o início da 53º Festival de Cinema de Gramado. A exibição dos filmes ocorre entre os dias 13 e 23 de agosto e a abertura oficial está marcada para o dia 15, no Palácio dos Festivais.

Neste ano serão homenageados a atriz Marcélia Cartaxo, a produtora Mariza Leão e o ator Rodrigo Santoro, que receberão, respectivamente, os troféus Oscarito, Eduardo Abelin e Kikito de Cristal.

Para quem quiser conferir a programação in loco, os ingressos estão disponíveis online na plataforma Eleven Tickets. Para as sessões entre 15 e 22 de agosto, os ingressos partem de R$ 65 (meia-entrada). O ingresso inteiro sai por R$ 130. Para a sessão de premiação no dia 23 de agosto, o valor é de R$ 140 (meia-entrada) e inteiro a R$ 280.

Ao adquirir os ingressos, os espectadores têm acesso aos filmes em competição e entrega de homenagens. Já para as exibições pela parte da manhã e da tarde (projetando na tela as produções da noite anterior), a entrada é gratuita.

Estrelas já confirmadas

Além dos homenageados Marcélia Cartaxo, Mariza Leão e Rodrigo Santoro, diversas estrelas do cinema já confirmaram presença na 53ª edição do Festival. São eles:

Johnny Massaro

Bruna Linzmeyer

Ícaro Silva

Denise Weinberg

Adanilo

Araci Esteves

Camila Morgado

Caio Blat

Edson Celulari

Denise Fraga

Gero Camilo

Claudete Troiano

Camila Márdila

Malu Galli

Danielle Winits

Miguel Falabella

Eduardo Moscovis

Filmes brasileiros que concorrem ao Kikito

Serão seis longas-metragens nacionais que concorrem ao Kikito de melhor filme. São filmes de ficção inéditos no Brasil, que serão exibidos no Palácio dos Festivais antes das salas de cinema do país. A curadoria é assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista, professor e crítico Marcos Santuario. São eles:

A Natureza das Coisas Invisíveis (Rafaela Camelo)

Sonhar com Leões (Paolo Marinou-Blanco)

Cinco Tipos de Medo (Bruno Bini)

Nó (Laís Melo)

Querido Mundo (Douglas Soares)

Papagaios (Miguel Falabella)

Mostra de Longas Gaúchos

São cinco produções gaúchas que vão competir pelos Kikitos e por premiação em dinheiro na Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos, realizada pelo evento em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Cinema.

Bicho Monstro, de Germano de Oliveira

Passaporte Memória, de Decio Antunes

Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli

Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz

Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

Curtas gaúchos

As produções gaúchas concorrem ao prêmio Assembleia Legislativa, carinhosamente chamado de 'Gauchão'. São 18 curtas, que abordam temas sociais e lançam novos talentos do audiovisual gaúcho.

Bom Dia, Maika! (Santa Cruz do Sul), de Eddy Ramos

O Correspondente (Santo Antônio da Patrulha), de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos

E Depois de Fevereiro (São Leopoldo), de Crystom Afronário

Enfim S.O.S. (Porto Alegre), de Zaracla

Estudos Sobre a Vida em Rede (Lajeado), de Tuane Eggers

Fuá - O Sonho (Canela), de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff

Gambá (Teutônia), de Maciel Fischer

Imigrante/Habitante (Porto Alegre), de Cassio Tolpolar

O Jogo (Pelotas), de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila

Mãe da Manhã (Porto Alegre), de Clara Trevisan

Nhemongarai (Porto Alegre), de Jorge Morinico e Hopi Chapman

Perro! (São Leopoldo), de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza

O Pintor (Santa Cruz do Sul), de Victor Castilhos

Quando Começa a Chover o Coração Bate Mais Forte (Porto Alegre), de Mirian Fichtner

Roxo Lilás Violeta (Porto Alegre), de Theo Tajes

Safira, o Mar e a Vida (Porto Alegre), de Luiz Fonseca

A Sinaleira Amarela (Porto Alegre), de Guilherme Carravetta De Carli

Trapo (Uruguaiana), de João Chimendes

Longas documentais

Para a competição de longas, os filmes foram selecionados pelos curadores Caio Blat, Camila Morgado e Marcos Santuario:

Até Onde a Vista Alcança (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero;

(SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero; Lendo o Mundo (RN), de Catherine Murphy;

(RN), de Catherine Murphy; Os Avós (AM), de Ana Ligia Pimentel;

(AM), de Ana Ligia Pimentel; Para Vigo Me Voy! (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley.

Filme premiado em Berlim abre a programação

Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás no elenco, a abertura do Festival de Gramado será com a exibição do longa-metragem O Último Azul. Dirigido por Gabriel Mascaro (Boi Neon e Divino Amor), o filme terá sessão hors concours no dia 15 de agosto, no Palácio dos Festivais.

A exibição é inédita no Brasil. O lançamento nos cinemas brasileiros está confirmado para 28 de agosto. Neste ano, O Último Azul conquistou o Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim, em fevereiro.