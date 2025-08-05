Cultura e Lazer

A dez dias do início, o que já se sabe sobre o 53º Festival de Cinema de Gramado

A exibição dos filmes ocorre entre os dias 13 e 23 de agosto e a abertura oficial está marcada para o dia 15, com a presença do ator Rodrigo Santoro, no Palácio dos Festivais. Os ingressos também já estão à venda

Gabriela Alves

