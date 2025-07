Whindersson Nunes apresenta a comédia “Isso definitivamente não é um culto”, em Caxias do Sul

“Isso definitivamente não é um culto” que será apresentado a partir das 20h30min desta sexta-feira (4) no Ginásio do Sesi , em Caxias, é a continuação do stand-up que aborda atualidades que convencem que, sim, o mundo não é mais o mesmo.

— É muito bom estar no palco, é um momento em que reflito e penso naquilo que passei, então todas as vezes que me apresento é uma oportunidade de me reavaliar. O show é como se fosse uma continuação do primeiro, mas mais focado em saúde mental com conhecimento de hermetismo e ciência, pessoas que estão procurando se entender para levar uma vida em paz vão se identificar com o que falo — disse.