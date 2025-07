Villa Basilico, em Caxias do Sul, irá receber programação roqueira no próximo domingo

Quatro bandas irão agitar a festa comemorativa pelo Dia Mundial do Rock marcada para ocorrer na Villa Basilico, em Caxias do Sul, no próximo domingo (13), a partir das 17h.

A programação começa com o punk adolescente da banda Cabras da Peste (17h), segue com os veteranos da Blackbirds (18h30min), o tributo a Black Sabbath da Desire (20h) e se encerra com a Jack Band (21h30min). Entre um show e outro tem sets com o DJ Jaime Rocha.