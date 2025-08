Veja quais foram as produções premiadas no Festival Internacional de Cinema Respira, em Bento Gonçalves

Cerimônia de premiação do "Respira" ocorreu na noite de domingo, em Bento Gonçalves Divulgação / Divulgação

Foram conhecidos em cerimônia realizada no domingo à noite, na Fundação Casa das Artes, de Bento Gonçalves, os vencedores do Festival Internacional de Cinema Respira (confira a lista no final da matéria). Cada um dos 10 premiados recebeu o valor de cinco mil reais, totalizando R$ 40 mil.

A premiação foi definida entre os 20 finalistas selecionados pelo júri e pelo voto popular, dentre os 374 inscritos para esta primeira edição. O festival foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, com financiamento do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e do Pro-Cultura, da Secretaria da Cultura do Estado do RS.

Depois da premiação, terá início, ainda em agosto, uma circulação das produções vencedoras por Montenegro, Caxias do Sul, São Valentim do Sul, Cotiporã, Veranópolis e Monte Belo do Sul, em parceria com o Cine SESC. As datas das exibições ainda não estão definidas, exceto a de Montenegro, que será no dia 15 de agosto, com duas exibições na Fundarte.

CONFIRA QUAIS FORAM OS VENCEDORES POR CATEGORIA

Os premiados na categoria Animação foram “Caramelo e os Outros 500”, pelo voto popular, e “Carcinização”, pelo júri oficial.

Na categoria Documentário, os premiados foram “De Coração”, pelo voto popular, e “Pedagogias da Navalha”, na votação do júri.

Já na categoria Experimental/Videoarte, os premiados foram “Nada Obsta”, pela votação popular, e “Limite”, no voto dos jurados.

Por fim, a categoria Ficção premiou, pelo voto popular, o curta “Desde Criança Eu Sempre Quis Morar no Rio”, e, no vot ação do júri, “Americana”.