Veja os principais shows e espetáculos confirmados para ocorrer em Caxias do Sul até o fim do ano

Jorge Aragão será atração no dia 8 de agosto Yves Lohan / Divulgação

O segundo semestre costuma trazer consigo alguns dos eventos mais aguardados do calendário cultural em Caxias do Sul, como Aldeia Sesc, a Feira do Livro e o Mississippi Delta Blues Festival.

Mesmo sem ter estas programações já divulgadas, a agenda de shows e espetáculos está repleta de atrações para todos os gostos, marcados para ocupar diversas casas e teatros da cidade. Confira a seguir uma lista com o que já sabemos que irá rolar entre agosto e novembro:

JORGE ARAGÃO

O sambista fundador do Fundo de Quintal traz a Caxias do Sul o show "Vou Festejar".

Quando: dia 8 de agosto, às 21h

Onde: All Need Master Hall

Ingressos: a partir de R$ 100 pelo BaladApp

REPLICANTES

Banda Replicantes toca em Caxias no dia 9 de agosto Camila Hermes / Agencia RBS

No embalo pelas comemorações dos 40 anos de estrada, a icônica banda do punk rock gaúcho Replicantes volta a Caxias do Sul para um evento que ainda terá as bandas Cabras da Peste, Papus Levi, Puro Malte e Luciano Paim & Grupo Hardcore Serrano.

Quando: 9 de agosto, a partir das 21h

Onde: Radioativo Music Hall

Ingressos: a partir de R$ 70, pelo Sympla

CARLINHOS DE JESUS NO SALÃO SUL

Carlinhos de Jesus será atração no Salão Sul, dias 23 e 24 de agosto Marcelo de Jesus / Divulgação

O dançarino Carlinhos de Jesus será o convidado especial da Mostra de Danças de Salão "Salão Sul", que irá ocorrer na Estação Férrea e na Casa da Cultura. O evento organizado pela escola Ballroom ainda terá concerto com a Orquestra Municipal de Sopros e solistas convidados.

Quando: 23 e 24 de agosto

Onde: Moinho da Estação (23/8) e casa da Cultura (24/8)

Ingressos: evento gratuito

ANTÔNIO TABET COM "PEÇANHA"

"Peçanha" vem a Caxias do Sul no dia 29 de agosto Divulgação / Divulgação

O humorista Antônio Tabet, um dos criadores do canal Porta dos Fundos, traz pela primeira vez a Caxias do Sul um de seus personagens mais icônicos, o policial Peçanha, no show "Protocolo de Segurança.

Quando: 29 de agosto, às 20h

Onde: UCS Teatro

Ingressos: a partir de R$ 90 pelo site Ingresso Digital

TURMA DO PAGODE

Turma do Pagode faz show no dia 30 de agosto Divulgação / Divulgação

Uma das principais bandas de pagode do Brasil, a Turma do Pagode retorna a Caxias do Sul três anos após o último show na cidade. Abertura com as badnas Pura Curtição e Eu te Avisei.

Quando: dia 30 de agosto, a partir das 22h

Onde: All Need Master Hall

Ingressos: a partir de R$ 69, pelo Minha Entrada

FRESNO

Banda Fresno faz show no dia 6 de setembro Camila Cornelsen / Divulgação

Formada em Porto Alegre em 1999, a banda Fresno é um dos maiores nomes do cenário emo brasileiro. A atual turnê já passou por diversas cidades brasileiras e também teve apresentações na Europa, incluindo Porto, Lisboa e Dublin.

Quando: 6 de setembro

Onde: All Need Master Hall

Ingressos: a partir de R$ 40 (+taxas), no site Minha Entrada.

ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO

Zezé Di Camargo & Luciano se apresentam no dia 3 de outubro Divulgação / Opinião Produtora

A dupla chega a Caxias do Sul com o show ZCL Turnê 2025. Os irmãos apresentarão um espetáculo passeando por clássicos da carreira.

Quando: 3 de outubro, às 21h

Onde: Centro Esportivo do Sesi

Ingressos: a partir de R$ 90 (+taxas), no Sympla.

STAND-UP COM MAURÍCIO MERELLES

Maurício Meirelles traz seu stand-up no dia 17 de outubro Edu Moraes / Divulgação

Comemorando os 10 anos da criação do Webbullying, Maurício Meirelles apresenta a reestreia de seu projeto, depois de uma longa pausa e agora com uma novidade.

Quando: 17 de outubro, às 20h

Onde: UCS Teatro

Ingressos: a partir de R$ 50 à venda pelo Blue Ticket

SOLÁRIA FESTIVAL

CPM 22 é uma das atrações do Solária Festival Willer Carvalho / Divulgação

Tendo entre as atrações já confirmadas a banda de rock CPM 22 e o expoente do trp Matuê, o Solária Festival irá agitar o Parque da Festa da Uva com 12 horas de música e dois palcos, contemplando gêneros como rock, reggae, rap e trap.

O quê: Solária Festival

Quando: 1º de novembro

Ingressos: em pré-venda pelo site do evento.

HUMBERTO GESSINGER

Humberto Gessinger será atração no dia 8 de novembro Camila Hermes / Agencia RBS

Um dos cantores e compositores mais queridos do Rio Grande do Sul volta a Caxias em show solo.

Quando: dia 8 de novembro

Onde: All need Master Hall

Ingressos: a partir de R$ 69, à venda pelo site Minha Entrada

ROUPA NOVA

Roupa Nova retorna a Caxias no dia 28 de novembro Giu Pera / Divulgação

A banda retorna a Caxias do Sul para um show que promete ser um desfile de clássicos do seus repertório romântico e popular.

Quando: 28 de novembro, às 22h30min

Onde: Centro Esportivo do Sesi

Ingressos: a partir de R$ 50 (+taxas), no site Minha Entrada.