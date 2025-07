Veja as atrações culturais deste final de semana na Festa do Pinhão, em São Francisco de Paula 

No domingo, a atração principal é o show do cantor sertanejo Loubet.

A 26ªFesta do Pinhão, em São Francisco de Paula , ocorre até domingo (6), no novo Centro de Eventos. Com entrada gratuita, contará com programação artística e opções gastronômicas feitas à base de pinhão.

— O pinhão é extremamente versátil, e que bom que o gaúcho, o brasileiro, o cozinheiro em casa… ele começa a participar, olha pro pinhão e pensa vou colocar nesse prato doce, nesse prato salgado, vou misturar aqui, fazer com chocolate, com mel. Se tu pensar que os índios comiam pinhão com mel, será que a gente está inovando ou só voltando pra casa? — indaga Marcos Livi, chef e pesquisador da culinária do Sul do Brasil.