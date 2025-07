Curta-metragem indígena selecionado para o Festival de Gramado teve sessão especial na comunidade kaingang de Canela

No último sábado (19), a comunidade kaingang se reuniu para assistir ao filme pela primeira vez, em uma sala de cinema improvisada, na escola da aldeia, na Floresta Nacional. Divulgação / Divulgação

O jornalismo e o audiovisual têm em comum um mesmo desafio em suas produções: como resumir a história de uma vida em uma página? Como apresentar fielmente toda uma temática em um roteiro de apenas 20 minutos? Esse desafio foi vencido pela equipe de 25 pessoas que, entre 2023 e 2024, produziu o curta-metragem Fuá - O Sonho, filme realizado pela comunidade kaingang Kógunh Mág, de Canela.

Usando a planta fuá (erva moura) como personagem principal, a narrativa mostra a importância das plantas medicinais na cultura indígena, mas também retrata o dilema da adolescente indígena Fuá quando seus sonhos apontam caminhos culturais e religiosos diferentes dos que ela cresceu vendo na Floresta Nacional de Canela, onde vive com outras nove famílias.

— Eu me senti muito feliz, porque falei no festival, lá em Gramado, que era o meu sonho fazer esse filme no cinema, na tela grande… Representa muita coisa, minha cultura, minhas marcas e meus avós, que me ajudaram muito — conta a atriz principal Marciély Vitória Farias Salvador, chamada de Fuá.

Fuá é a protagonista de filme que é dirigido por sua mãe, Viviane Jag Fej Farias. Divulgação / Divulgação

No último sábado (19), toda a comunidade kaingang da cidade se reuniu para assistir ao filme pela primeira vez. Foram 20 minutos onde a escola da comunidade se tornou um sala de cinema: escura, silenciosa e com cheiro de pipoca no ar. A mãe da Marciély, Viviane Jag Fej Farias, é co-diretora do filme e ficou emocionada ao ver a obra pronta:

— A gente conseguiu deixar alguma coisa escrita não na folha, mas na imagem, deixar algo para os parentes, para as próximas gerações. Nesse filme, estão os netos, bisnetos, os filhos… estamos ansiosos pra assistir no Festival de Gramado.

O curta saiu do papel com verba da Lei Federal Paulo Gustavo, e será exibido no Festival de Gramado no dia 16 de agosto, concorrendo ao Prêmio Assembleia Legislativa, carinhosamente chamado de "Gauchão", que selecionou 18 curtas gaúchos. O roteiro teve a colaboração da antropóloga Elisa de Castro, da líder espiritual da etnia kaingang, Kujà Gah, e do roteirista Fernando Costa Gomes. Além da Viviane, o filme tem a direção da produtora audiovisual Amallia Brandolff.

Curta-metragem "Fuá - O Sonho" foi realizado por uma equipe de 25 pessoas entre 2023 e 2024, em Canela. Amallia Brandolff / Divulgação

— Que as pessoas possam se aproximar um pouco da cultura, e a partir disso ir rompendo preconceitos, porque o preconceito vem de não conhecer. Então que Fuá possa voar e essas sementes de fuá possam se espalhar por aí rompendo barreiras e preconceitos através do conhecimento — almeja Amallia.

De acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Brasil conta com cerca de 50 mil pessoas do povo kaingang atualmente, e a maior concentração está aqui na região Sul. Para o cacique da comunidade kaingang Kógunh Mág, Maurício Ven-tãin Salvador, a sétima arte é uma potente aliada contra o preconceito.

— Retrata muito da realidade da nossa comunidade, mas também de outras comunidades que vêm enfrentando esse preconceito, discriminação, racismo… Retrata essa luta, essa resistência e mostra a realidade do povo kaingang e de outros povos, mostra como se vive na aldeia e toda uma questão cultural de cosmomologia, tempo, resistência e convívio do povo kaingang — sintetiza o cacique Maurício.

O curta-metragem será exibido no Festival de Gramado no dia 16 de agosto, concorrendo ao Prêmio Assembleia Legislativa, carinhosamente chamado de 'Gauchão'. Reproução / Divulgação

