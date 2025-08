"Uma vista de cortar a respiração": jornal português destaca atrativos turísticos da Serra

As paisagens da Serra e os costumes gaúchos foram pauta do jornal português Público, que descreveu o passeio pelo interior do Rio Grande do Sul como "Não é o Brasil a que estamos mais habituados. Longe das praias de postal, seguimos por terras de montanhas, de pastos, de nevoeiro, de frio até. Com o cheiro do churrasco e do chimarrão".