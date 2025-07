Três autores caxienses promovem sessões de autógrafo neste final de semana

Ilustração de Antonio Giacomin para "O avô do meu vô me contou", de Délcio Agliardi Antonio Giacomin / Divulgação

Três sessões de autógrafos neste fim de semana farão deste um dia ideal para prestigiar a produção literária e acadêmica caxiense, levando para casa livros para viajar com boas histórias, refletir sobre nosso tempo ou entreter a família.

Nesta sexta-feira, às 17h, na Do Arco da Velha Livraria e Café, Matusalem Roberto Ferreira apresenta seu segundo livro, Contos de Matusalem. Após o bem sucedido romance Morena uma História de Amor e Guerra (Educs, 2021), vencedor do Prêmio Vivita Cartier de Melhor Obra Literária em 2022, o escritor explora neste volume as narrativas curtas, colocando em prática insights que teve ao participar de diversas oficinas realizadas em Caxias ou virtuais, especialmente duas que foram ministradas pela escritora Letícia Wierchowski, e da leitura atenta a clássicos do gênero, como os livros de Edgar Allan Poe. Os 16 contos passeiam por temáticas diversas, carregadas de reflexões a partir do que o autor diz ser o mistério maior da existência: "de onde viemos e para onde vamos?"

Matusalem Ferreira lanã nesta sexta "Contos de Matusalem" Arquivo pessoal / Divulgação

_ Conforme a gente fica mais velho, vai acumulando muita história na cabeça, o que é um prato cheio pra quem gosta de escrever. São histórias em que estão muito presentes questões de espiritualidade, mas também tem crime, tem humor, alguns finais felizes e outros tristes, além de alguns contos em que o leitor é convidado a imaginar o final _ comenta o autor, de 73 anos.

Os exemplares estarão à venda por R$ 30. A publicação tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.

Ecos da era da pós-verdade

Ronaldo Velho Bueno lança obra gerada a partir de dissertação de mestrado Marcelo Pedroso / Divulgação

Após ter se debruçado por dois anos a pesquisar um cenário de desinformação, teorias conspiratórias e ataques à credibilidade da imprensa, o jornalista e pesquisador caxiense Ronaldo Velho Bueno lança seu primeiro livro, Onde os fatos não têm vez: Umberto Eco e a pós-verdade, pela Paco Editorial. A sessão será das 10h às 13h deste sábado, na Do Arco da Velha Livraria & Café. Os exemplares estarão à venda por R$ 52,90.

A investigação parte do romance Número Zero (de 2015), de Umberto Eco, para buscar compreender mecanismos de desinformação e manipulação da realidade, analisando como o escritor italiano retrata o conspiracionismo atual a partir dos bastidores de um jornal fictício. A pesquisa de Bueno, que gerou a dissertação defendida em 2023 no Mestrado em Letras e Cultura da UCS, joga luz sobre temas que se tornaram ainda mais urgentes no debate público nos dias atuais do que à época do seu lançamento, como fake news, pós-verdade e negacionismo.

_ Pós-verdade não é um mero sinônimo de mentira ou fake news. Precisamos entender que é um fenômeno recente em que os fatos perdem espaço para opiniões e crenças pessoais _ pontua o autor.

A imigração pelo olhar infantil

Délcio Agliardi (E) e Antonio Giacomin somam seus talentos em “O avô do meu avô me contou” Marcelo Pedroso / Divulgação

Às 16h deste sábado, na recém-inaugurada Estação Téti, no Largo da Estação Férrea, Délcio Agliardi lança "O avô do meu vô me contou". Em seu oitavo livro, o ex-patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul conta com o talento do aquarelista Antonio Giacomin para contar uma história que remete à saga da imigração italiana no Estado, dentro da atmosfera do sesquicentenário da efeméride.

A obra acompanha a jornada de encantamento de uma menina ao conhecer, pelo seu avô, as descobertas e os sofrimentos da vida de seus antepassados, vindos de Bérgamo, no norte da Itália, em 1875. A narração pelo olhar de uma criança oferece um olhar sensível e diferente sobre o fenômeno migratório.

- As razões e os motivos da imigração são amplamente conhecidos. No entanto, o mundo adultocêntrico, historicamente, pouco considerou as vivências das crianças quando deslocadas no espaço e no tempo por conta do fenômeno em curso. Geralmente há separação, sofrimento e tentativa de superação das dificuldades humanas em novos territórios, longe de casa - destaca Agliardi.