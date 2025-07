Teatro em Família traz a Caxias do Sul espetáculo que estimula imaginação das crianças com formas geométricas

A peça é inspirada no livro homônimo escritor pela autora gaúcha Paula Taitelbaum.

A Estação Téti, em Caxias do Sul, apresenta o espetáculo Bichológico, às 16h, deste sábado (26). A peça, voltada para crianças de até 6 anos, é inspirada no livro homônimo da escritora gaúcha Paula Taitelbaum e instiga a imaginação da gurizada a partir de formas geométricas coloridas, que vão ganhando vida como divertidos animais.

Encenado pela artista circense Débora Rodrigues, Bichológico é um jogo de imaginação, no qual as formas geométricas se transformam em personagens de pequenas histórias, como o Gato Chinês, o Macaco Português, o Elefante Holandês, o Coelho Escocês e o Cão Polonês. As cenas são acompanhadas de trilha sonora composta por Cláudio Levitan e arranjada por Kiti Santos. Já a cenografia é assinada por Diego Steffani.