Solária Festival terá funkeiro MC Hariel como atração, em Caxias do Sul

Prestes a ter o seu line-up completo revelado, o Solária Festival anunciou nesta segunda-feira o funkeiro MC Hariel como atração para o evento que irá ocorrer em Caxias do Sul no dia 1º de Novembro, no Parque da Festa da Uva. O artista esteve em Caxias no Carnaval deste ano, como uma das atrações do Bloquinho Ovelha Negra.