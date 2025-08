Série documental "O Silêncio das Mulheres" entra na programação da Sala Ulysses Geremia, em Caxias

Bastidores da entrevista com Maria de Fátima Canevese, diretora do Museu da Indústria Metalúrgica / Memorial Gazola Daniel Herrera/Transe / Divulgação

Um time identificado com a valorização e preservação da memória caxiense está por trás da série O Silêncio das Mulheres, que entra nesta quinta-feira em cartaz na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), com os oito episódios de 15 minutos exibidos como uma "maratona", somando duas horas de duração. As sessões ocorrem de quinta a domingo, às 14h, com entrada gratuita.

Com direção de Nivaldo Pereira e produção executiva de Daniel Herrera, a série resgata a história da explosão da Metalúrgica Gazola, ocorrida em Caxias do Sul em julho de 1943. A tragédia vitimou oito jovens mulheres, Graciema, Irma, Tereza, Maria Amanda, Anoema, Odila, Olívia e Júlia, todas elas operárias que trabalhavam no pavilhão onde eram fabricadas peças de artilharia para o exército brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial.

Focada principalmente em depoimentos de descendentes e familiares, a narrativa lança luz sobre as vidas e os sonhos dessas moças no contexto social da época, refletindo sobre o mundo, o Brasil e a Caxias dos anos 1940, mas fazendo um paralelo também com a atualidade das temáticas envolvidas. Antes de entrar na grade da sala de cinema, a série teve duas sessões inaugurais no mesmo local, sendo a primeira delas no último dia 22, data em que se celebrou os 82 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Tendo lotado a Sala Ulysses Geremia, a sessão despertou memórias e emoções profundas entre os espectadores.

- As pessoas se emocionaram e gostaram muito do contexto, da forma como a série ampliou o assunto para o contexto da época e reverberou temas que seguem atuais, como os direitos das mulheres, a mulher no mercado de trabalho, questões ligadas à própria questão trabalhista e nas relações que começavam a se constituir ali naquele contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas. Acho que tudo isso foi muito bem recebido _ destaca Nivaldo Pereira.

O diretor ressalta ainda a intenção de levar o conteúdo ainda mais longe futuramente:

- Nossa intenção é que posteriormente este material esteja disponível em alguma plataforma de streaming, para que possa chegar ao público de fora de Caxias, e que também possa ser exibido em escolas, pela importância do assunto e pela vasta documentação que traz à tona uma parte da história da cidade, que ficou um tanto esquecida e silenciada por muito tempo.

O Silêncio das Mulheres conta ainda com pesquisa e produção de Geni Onzi e Rodrigo Lopes e textos e narrações de Alessandra Rech. O projeto conta com recursos da Lei Paulo Gustavo de fomento ao setor cultural.

PROGRAME-SE

O quê: série documental O Silêncio das Mulheres

Quando: de quinta (31) até domingo (3), às 14h

Onde: Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Quanto: entrada gratuita