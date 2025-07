Semana da Fotografia de Caxias do Sul terá mais de 50 exposições, em agosto. Confira a programação 

"Vale no Caos", de Carolina Leipnitz, retrata os efeitos da ecnhente de maio no Vale do Taquari Carolina Leipnitz / Divulgação

Com 54 exposições, sendo 13 delas presenciais, e mais de 70 atividades previstas para ocorrer na 18ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul, cuja programação irá se estender pelo mês de agosto. A lista com os artistas participantes e os locais de cada exposição pode ser acessada aqui. No mesmo link é possível fazer a visitação virtual às mostras.

São 50 artistas participantes, representando nove estados brasileiros, o que confere um olhar mais diverso para a Semana, inclusive na variedade de temáticas. Entre os trabalhos gaúchos, destaque para exposições que documentam a enchente de maio do ano passado, além de uma mostra alusiva aos 150 anos da imigração italiana no Estado.

Embora a Semana oficialmente ocorra de 19 a 23 de agosto, uma série de atividades no dia 1º de agosto irão servir de de "aquece" para a programação, conforme explica a coordenadora da Unidade de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura, Mona Carvalho:

"Entre Água e Céu: A Vida dos Uros no Lago Titicaca", de Dheyson Alves (PE) Dheyson Alves / Divulgação

- Este "aquece" terá a abertura de oito exposições simultâneas no Centro de Cultura. Além das obras, teremos performances, visitas mediadas, ativação de obras de arte, tudo com acessibilidade em Libras. É um jeito lindo de já ir criando clima para a Semana da Fotografia.

Mona ressalta ainda que esta edição tem entre suas características trazer novos talentos e refletir sobre novas técnicas e conceitos no fazer fotográfico:

- É uma seleção de trabalhos que dá voz aos novos talentos, aos jovens fotógrafos, às pessoas da periferia, aos que estão experimentando e se expressando pela fotografia agora, além de discutir as transformações da linguagem com a inteligência artificial. Vai ser um encontro de trajetórias diversas, mostrando como a fotografia está sempre em evolução e em diálogo com outras artes e com a sociedade.

Abaixo, confira quais são as 13 exposições presenciais e até quando elas poderão ser conferidas:

Florestas: do real ao imaginário, Andréa Brächer (RS)

Curadoria: Letícia Lau

Visitação: até 29 de agosto de 2025

Local: Galeria de Arte do Bloco J – UCS - Sede

Ver o outro, de Franciele Oliveira (RS)

Projeto Movi, saberes e fazeres migrantes

Visitação: até 31 de agosto de 2025

Local: Monumento Nacional ao Imigrante

Roma e Atenas: Antiguidade, Modernidade e Presente, de Pedro Paulo Mendonça (DF)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Pratavieira Shopping – 3° andar



Instantes Invisíveis, de Jônatas André de Araujo (RS)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Centro Cultural Moinho da Cascata

sinalizar/demonstrar/algo está ali, de Tiago Gasperin (RS)

Visitação: até 31 de agosto de 2025

Local: Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás

MATERNITAS: espelhamentos, apagamentos e interrupções, de Alessandra Baldissarelli Bremm (RS)

Visitação: até 31 de agosto de 2025

Local: Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás



150 ANOS IMIGRAÇÃO ITALIANA, do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul (RS)

Visitação: até 31 de agosto de 2025

Local: Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim

tERRA, de Nicole Franzoi (RS)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás

Caracol, de Ana Salvi (RS)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás

DOSSIÊ NUTRIÇÃO, de Ana Flor (RS)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás

Vale no Caos, de Carolina Leipnitz (RS)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás

Marca d'água, de Leandro Selister (RS)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás

Anônimos do Acervo: rastros do passado, olhares do presente, com obras do AMARP (RS)

Visitação: até 07 de setembro de 2025

Local: Largo Expositivo do Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho.