Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul, recebe três estreias de filmes franceses nesta quinta-feira

Com sessões às 15h, Síndrome da Apatia é baseado em uma história real e conta a vida do casal de refugiados Sergei e Natalia, que desmorona quando sua filha mais nova, Katja, desmaia e entra em um coma misterioso. Forçados a fugir de seu país natal após um ataque violento, Sergei e Natalia se estabelecem na Suécia com suas duas filhas, buscando uma nova vida em segurança. Apesar de seus esforços para se integrar à sociedade sueca, seu pedido de asilo é rejeitado e o casal terá de lutar contra todas as adversidades para encontrar uma maneira de salvar sua filha e preservar a esperança em meio ao caos.