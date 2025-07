Saiba quais são os seis filmes brasileiros que concorrem ao Kikito no Festival de Gramado

“A Natureza das Coisas Invisíveis", “Sonhar com Leões”, “Cinco Tipos de Medo”, “Nó”, “Querido Mundo” e "Papagaios” são os filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens do Festival de Gramado. Divulgação / Divulgação

O lançamento oficial da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorreu nesta terça-feira (8) com o anúncio dos seis longas-metragens nacionais que concorrem ao Kikito pelo prêmio de melhor filme. São eles: A Natureza das Coisas Invisíveis, Sonhar com Leões, Cinco Tipos de Medo, Nó, Querido Mundo e Papagaios.

São longas de ficção inéditos no Brasil, que serão exibidos no Palácio dos Festivais antes das salas de cinema do país. A curadoria é assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista, professor e crítico Marcos Santuario.

Foram divulgados, também, os 18 curtas gaúchos que concorrem ao prêmio Assembleia Legislativa, carinhosamente chamado de 'Gauchão'. As 18 produções estaduais abordam temas sociais e lançam novos talentos do audiovisual gaúcho:

Bom Dia, Maika! (Santa Cruz do Sul), de Eddy Ramos

O Correspondente (Santo Antônio da Patrulha), de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos

E Depois de Fevereiro (São Leopoldo), de Crystom Afronário

Enfim S.O.S. (Porto Alegre), de Zaracla

Estudos Sobre a Vida em Rede (Lajeado), de Tuane Eggers

Fuá - O Sonho (Canela), de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff

Gambá (Teutônia), de Maciel Fischer

Imigrante/Habitante (Porto Alegre), de Cassio Tolpolar

O Jogo (Pelotas), de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila

Mãe da Manhã (Porto Alegre), de Clara Trevisan

Nhemongarai (Porto Alegre), de Jorge Morinico e Hopi Chapman

Perro! (São Leopoldo), de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza

O Pintor (Santa Cruz do Sul), de Victor Castilhos

Quando Começa a Chover o Coração Bate Mais Forte (Porto Alegre), de Mirian Fichtner

Roxo Lilás Violeta (Porto Alegre), de Theo Tajes

Safira, o Mar e a Vida (Porto Alegre), de Luiz Fonseca

A Sinaleira Amarela (Porto Alegre), de Guilherme Carravetta De Carli

Trapo (Uruguaiana), de João Chimendes

As personalidades do cinema homenageadas com os prêmios Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado só vão ser divulgadas na próxima semana: dia 15 no Rio de Janeiro e no dia 17 em São Paulo.