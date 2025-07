Saiba como funcionam os restaurantes temáticos de Gramado, os preços e o que esperar das experiências

Asdrubal é um dos personagens da Hector Pizzaria. Hector Studios / divulgação

Restaurantes temáticos estão muito longe de serem novidades, há milhares espalhados pelo mundo. Mas, ultimamente, com o conceito de "viver a experiência", eles parecem se multiplicar. Temos muitos empreendimentos deste tipo na Serra e, claro, Gramado, a cidade que tem tudo que a gente possa imaginar para diversão, conta com diversas opções. A convite da Hector Studios, fomos conhecer três negócios da marca que ficam nas Hortênsias.

São propostas de gastronomia diferentes – uma oferece fondue, umas comidinhas americanas e a outra pizza –, mas em comum têm o bom atendimento e uma história (um storytelling bem planejado) para acompanhar enquanto comemos. Ah, mas é preciso fazer o alerta: se você gosta de se alimentar em silêncio, sem ser incomodado, ou tem pavor de música e volume alto, esses lugares não são pra você, ok?

Hector Pizzaria

No local, às margens do Lago Joaquina Rita Bier, o cliente entra no mundo na Ônyra. Hector Studios / divulgação

Aqui estamos no mais famoso restaurante da Hector em Gramado e o que está há mais tempo em funcionamento. Nada mais é do que um lugar lindo (com uma decoração inspirada no universos fantásticos de Harry Potter e O Senhor dos Anéis) e com um rodízio de pizza embalado por uma história de magia. Mas é tudo tão bem feito e organizado que há alguns anos um vídeo viralizou na internet mostrando que clientes chegaram a esperar, sem reserva, oito horas para serem atendidos. E, olha, depois de conhecer, não sei se não esperaria também, tá?

No local, às margens do Lago Joaquina Rita Bier, o cliente entra no mundo de Ônyra, uma escola de magia onde vive Hector, o mago dragão, protagonista da história. São três ambientes temáticos à disposição dos aprendizes, como são chamados os clientes, e cada um representa uma das ordens da escola: Esmeralda, do professor Stan, um búfalo que criou a fórmula do suco de hidromel; Rubi, da professora Dora, uma coruja mestre em feitiços com varinha; e Topázio, do diretor Ronny, um poderoso felino especialista em criaturas mágicas.

Os garçons, aqui também, são atores e mágicos. Durante o período do jantar, que é um show do início ao fim, os duendes oferecem as pizzas em formato de rodízio, percorrem as mesas, e alguns deles interagem com as pessoas. Sim, aqui eles te fazem dar uma pausa na comilança para assistir a um feitiço – que são inacreditáveis.

Diferentemente da Era do Fogo, onde o cliente pode passar a noite inteira comendo, se quiser, na Hector os atendimentos são divididos por sessões, que normalmente duram em torno de 2h. Ou seja: não fique se enrolando pra comer. É possível repetir os sabores (que são maravilhosos!), mas quando o show terminar, vocês será avisado e convidado a finalizar.

Quanto custa: R$ 259,90 por pessoa

Onde fica: Av. Borges de Medeiros, 1.791

Ferrovia

É preciso um olhar atento, em meio a inúmeras opções de comércio e gastronomia no centro de Gramado para reparar na fofinha Ferrovia Secreta, na Avenida Borges de Medeiros. Em um trem mágico – o ambiente interno, de 140 metros quadrados, é realmente incrível, te coloca dentro do trem mesmo, mesmo sem janelas de verdade – ali é possível curtir e aproveitar uma deliciosa sequência de comida americana, incluindo um hambúrguer. Claro, e na mesma vibe da Hector e da Era: os garçons são, também, atores e, além de te servirem, vão te contar e te incluir numa história. Pra ilustrar melhor: eles não usam uniformes, usam figurinos e maquiagem.

O cardápio do Ferrovia, além de bebidas temáticas, como elixires, começa com pratos para compartilhar (com bastante comida!). Começa com cubinhos incandescentes, que nada mais são do que dadinhos de tapioca, os bastonetes de crocância eterna (batata frita) e argolas crocantes salgadas (onion rings).

Depois – ah! dá para pedir repetição de tudo – é a hora de pedir os hambúrgueres. Como se não bastasse, a sobremesa vem no clima e é muito boa: são "apenas" donuts, mas muito bem feitos. Docinhos na medida certa, sabem?

A Ferrovia, também ao contrário da Hector e da Era, abre durante o dia, com reserva nas sextas, sábados e domingos, a partir das 13h45min.

Quanto custa: R$ 199,90 por pessoa (a sequência toda)

Onde fica: Avenida Borges de Medeiros, 2.875

Era do Fogo

É o empreendimento mais recente da Hector e oferece um fondue temático. Já na entrada do espaço, o clima das cavernas te convida a curtir o momento e entrar na aventura. E é pra entrar no clima mesmo: os atendentes chamam os clientes de "modernosos" o tempo inteiro (os funcionários, vestidos com pelos e com pinturas no rosto, são os cavernosos, afinal).

Para jantar, não há opção para o almoço, o espaço abre diariamente das 18h até as 23h, e a proposta mesmo é aquele fondue clássico de Gramado, com opção salgada (queijo e carne) e doce. E os garçons, que também são atores – eles servem, mas, a cada pouco, uma música bem alta começa a tocar e eles engrenam uma coreografia entre as mesas, demais! –, entram 100% no clima. Ao explicarem o que são os acompanhamentos que podem ser mergulhados no queijo quente, eles falam de um jeito bem primitivo, por exemplo: "arvorinha de comer" (brócolis) e xaxixa (salsicha).

A sequência segue com as carnes, sapecadas pelo cliente mesmo na mesa em pedra quente. Depois chega a parte doce, com opções para mergulhar frutas e afins em panelinhas de chocolate, doce de leite e nutella com leite ninho (essa última opção é surpreendentemente incrível – achei que seria doce demais e me enganei, é perfeito).

Ao contrário dos outros restaurantes da Hector, aqui o cliente pode ficar comendo pelo tempo que quiser, é possível repetir tudo, sem hora para ir embora. Não é preciso reservar, mas é indicado, já que as mesas costumam ser bem concorridas.