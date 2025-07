Rua Coberta de Bento Gonçalves sedia mais uma edição do Celebra Rock, neste domingo

Dentro das comemorações pelo Dia Mundial do Rock na Serra, Bento Gonçalves terá neste domingo (13) mais uma edição do principal festival musical colaborativo da cidade, o Celebra Rock . A Rua Coberta irá concentrar a programação que conta com quatro atrações da região, a partir das 14h, seguindo até as 23h.

O dia começa com o duo de blues e soul Ale Crestani & Pri Bortolosso e segue com as bandas From Beyond e Conci's Unconscious Daydream e com o tributo Monkey Bizness - Arctic Monkeys Cover. Como atração principal, o guitarrista bento-gonçalvense Evandro Demari terá a companhia dos antigos parceiros da banda Elétrika Tribo, além de convidados, para tocar as músicas do seu álbum mais recente, Serendip (2025).