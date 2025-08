Roberto Carlos negocia gravação de especial de final de ano em Gramado

Recentemente, Roberto Carlos esteve no Rio Grande do Sul em shows da turnê "Eu Ofereço Flores".

O Rei Roberto Carlos poderá gravar seu tradicional especial de fim de ano da TV Globo em Gramado, na Serra. A informação é do Jornal O Globo, que aponta como possíveis datas do espetáculo 8 e 9 de dezembro . Essa é uma das poucas ocasiões em que o Rei grava o especial fora dos estúdios Globo. A gravação seria em um espaço ao ar livre, com convidados.

Em um podcast, no dia 25 de julho, o prefeito Nestor Tissot afirmou que o município estaria em tratativas para contratar o show de Roberto Carlos como atração no Natal Luz. No programa, ele disse que as negociações estão sendo conduzidas pela presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.