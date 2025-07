Resgatando o espírito das tradicionais festas juninas, Arraiá do Ordovás ocorre neste domingo

Na última edição, em 2024, cerca de 3 mil pessoas passaram pelo evento. Juliane Ribas / Secretaria Municipal de Cultura

Neste domingo (13), o Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, em Caxias, a partir das 14h, será palco do Arraiá do Ordovás. A celebração promete resgatar o espírito das tradicionais festas juninas com uma programação que reúne música e dança. A entrada é gratuita.

O evento contará com música ao vivo com o Grupo de Carimbó Brilho do Norte, a Desorkestra Montanhosa, além de puxada de rede e maracatu com o grupo do Mestre Russo. Na programação também haverá apresentação da Escola Preparatória de Dança e uma oficina de forró.

As bancas de comidas típicas serão organizadas pela Associação do Clube de Mães de Caxias do Sul, enquanto as brincadeiras tradicionais serão promovidas em uma ação conjunta entre o Centro de Cultura Ordovás e a Amob Panazzolo.

