Relações entre pais e filhos inspiram "Geppetto", espetáculo que estreia nesta sexta-feira, em Caxias 

“Geppetto” propõe uma continuação alternativa para a clássica aventura de Pinóquio e seu criador Douglas Trancoso / Divulgação

A clássica fábula infantil As Aventuras de Pinóquio, escrita por Carlo Collodi em 1883, é ressignificada em "Geppetto", espetáculo que o ator caxiense Fábio Cuelli irá estrear nesta sexta-feira, às 19h, no Espaço Cultural Tem Gente Teatrando. A entrada é gratuita.

Propondo uma reflexão sobre a importância do cuidado e da urgência de discutir como a população idosa está sendo atendida, em um contexto em que a expectativa de vida aumenta e as famílias ficam cada vez menores, a peça apresenta um boneco de madeira Pinóquio já adulto, médico por formação e escultor por vocação hereditária, de volta à casa do seu pai/criador, o marceneiro Geppetto, que já está aposentado devido à idade avançada. Para compor a peça, Cuelli conta ter tido uma longa troca de ideias com o autor do texto, o porto-alegrense Nelson Diniz.

- O texto aborda essa busca que existe entre criador e criatura ao longo da vida. Nelson e eu conversamos muito sobre a relação entre o pai e filho homem, e como inserir no espetáculo as dinâmicas relacionadas à dificuldade de falar sobre sentimentos, de se abrir para ser quem é, todas as omissões, verdades e mentiras dentro dessa estrutura familiar _ destaca o caxiense, que é mestre em Teatro pela UFRGS.

Sendo o próprio ator também criador de máscaras e marionetes, Cuelli aproveita, em Geppetto, para trazer à cena um recorte de seu ambiente de trabalho, dando à peça uma dimensão que dialoga com o seu próprio fazer artístico.

- A história se passa em um atelier, onde, pela primeira vez na minha carreira, eu opero a luz, o som e manipulo as marionetes. Então, tenho a possibilidade de levar ao público um pouco do que é o meu próprio espaço de trabalho, lugar onde crio minhas máscaras cênicas _ comenta Cuelli.

"Geppetto" é uma realização dos grupos Máscara EnCena e Miseri Coloni, com recursos do Financiarte.

PROGRAME-SE

O quê: estreia do espetáculo "Geppetto", com Fábio Cuelli

Quando: 11 de julho (sexta-feira), às 19h*

Onde: Espaço Cultural Tem Gente Teatrando (Rua Regente Feijó, 37, bairro Rio Branco, Caxias do Sul)

Quanto: entrada gratuita (reservas pelo e-mail miseri@misericoloni.com.br)