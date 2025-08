Projeto Soul Duetos terá oficinas gratuitas de produção cultural em três cidades da Serra

Veranópolis, Bento Gonçalves e Garibaldi irão receber, na próxima semana, uma série de encontros voltados à qualificação de profissionais da área cultural. Os painéis integram o ciclo “Produzir Cultura”, que dentro do projeto Soul Duetos Serra Gaúcha . Com entrada gratuita (mediante inscrição online), a proposta é reunir especialistas para discutir diferentes etapas da produção cultural, desde a elaboração de projetos até sua realização prática.

A programação começa na segunda-feira (4), às 19h, no Espaço Gira Mundo, em Veranópolis , com os painéis “Arte, Gestão e Cultura”, ministrado por Flor Nieto, e “Da Ideia à Realização”, com Aline Zilli.

O projeto Soul Duetos é uma realização da Volume Um Produtora, com recursos da Secretaria da Cultura do Estado e apoio do Ministério da Cultura. Mais informações estão disponíveis no Instagram: @caxiassoulduetosoficial.