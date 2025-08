Projeto promove oficinas gratuitas de escrita poética na Zona Norte de Bento Gonçalves

As aulas serão ministradas pelo escritor e produtor cultural Guilherme Krema. Guilherme Krema / Arquivo Pessoal

Estão abertas as inscrições para o projeto Poesia na ZN, que oferece oficinas gratuitas de escrita poética em Bento Gonçalves. O público alvo é a população da Zona Norte do município, com idades entre 16 e 21 anos ou acima dos 50. As oficinas ocorrem entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 23 de agosto, através de formulário online ou presencialmente na Praça CEU (Rua Callisto Oreste Sganzerla, 70). A relação dos aprovados será divulgada no dia 26 de agosto.

O projeto busca oportunizar espaço de expressão e reflexão em áreas periféricas de Bento Gonçalves, contribuindo para a valorização das culturas locais e a promoção de mudanças sociais.

As aulas serão ministradas pelo escritor e produtor cultural Guilherme Krema, formado em Licenciatura em Artes Visuais e pós-graduando em Escrita Criativa e Carreira Literária. No encerramento das atividades, está programado um sarau para que os alunos possam ler os trabalhos produzidos durante as aulas.

As oficinas serão realizadas na Praça CEU do bairro Ouro Verde e podem se inscrever moradores do São Roque, Ouro verde, Aparecida, Cembranel, Bertolini, San Marino, Universitário, Vinhedos, São João, N.S. Saúde, Nossa Senhora do Carmo, São Vendelino, Zatt, Eulália, Tuiuty, São Valentin, Paulina, Faria Lemos, Alcântara, Rio das Antas e Medianeira.

Serão 40 encontros, durante seis meses, divididos em duas turmas: a primeira, voltada a pessoas com mais de 50 anos, terá oficinas todas as segundas-feiras, das 14h às 16h; a segunda, focada em pessoas dos 16 aos 21 anos, ocorrerá nos mesmos dias, das 18h30min às 20h30min. Ambas terão início no dia 1º de setembro.