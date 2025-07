Projeto do Sesc Caxias do Sul irá levar música e dança a quatro casas de repouso, nesta semana

Sandro Martins, Edu Segabi e Gustavo Fantinel formam o Grupo Araucária, que levará aos idosos o show“Forró do Aconchego” Maurício Abel / Divulgação

Em comemoração ao Dia dos Avós (no próximo dia 26), o Sesc Caxias do Sul organizou uma programação especial que levará música, dança e atividades de estímulo para residenciais de idosos da cidade, a partir desta segunda-feira. Até sábado, quatro casas de repouso irão receber o trio caxiense Araucária, com o show “Forró do Aconchego”, e também um grupo formado por integrantes do programa Maturidade Ativa, que irá promover dinâmicas, música e dança para os moradores.

Os locais escolhidos são o Lar da Velhice São Francisco de Assis (segunda-feira); Residencial EuVida (terça); Recanto da Compaixão (quarta) e Casa de Repouso Hubb (quinta). No sábado, 26/07, o encerramento será no Teatro Sesc Caxias do Sul, às 14h, com o mágico Mateus Di Macedo. A entrada é gratuita, mediante a doação de um novelo de lã. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente no SAC da unidade.

Mais informações sobre as atividades e sobre o programa Maturidade Ativa podem ser obtidas diretamente no Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira Cesar, 2462), ou pelo WhatsApp (54) 98407-0351.

Confira a seguir a programação completa:

Segunda-feira (21)

Forró do Aconchego

Horário: 13h30min

Local: Lar da Velhice São Francisco de Assis

Apresentação Dança Grupo Maturidade Ativa

Horário: 15h45min

Local: Lar da Velhice São Francisco de Assis

Terça-feira (22)

Forró do Aconchego

Horário: 13h30min

Local: Residencial para Idosos EuVida

Atividade Cérebro Ativo Grupo Maturidade Ativa

Horário: 14h10min

Local: Residencial para Idosos EuVida

Quarta-feira (23)

Forró do Aconchego

Horário:13h

Local: Recanto da Compaixão

Apresentação Coral Maturidade Ativa

Horário: 14h10

Local: Recanto da Compaixão

Quinta-feira (24)

Forró do Aconchego

Horário: 13h

Local: Casa de Repouso - Hubb Residencial Sênior