Projeto de hip hop movimenta o Complexo da Zona Norte neste final de semana, em Caxias do Sul

A iniciativa valoriza os talentos locais e fomenta a produção artística periférica. Tatieli Sperry / Secretaria Municipal da Cultura

Em celebração ao movimento hip hop, a Diretoria de Arte e Cultura Popular da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) promove o Hip Hop N'Ativa Zona Norte: Ação e Transformação, neste domingo (13), a partir das 13h, no Complexo Zona Norte, na Rua José Zamboni, no bairro Portal da Maestra. A entrada é gratuita.

A programação contará com Batalha de Breaking Kids 1x1, Batalha do Complexo, apresentações de grupos de rap, discotecagem de DJs, grafite e poesia. Além das atrações artísticas, haverá distribuição de pipoca, algodão-doce, cachorro-quente e refrigerante. O evento também conta com brinquedos infláveis para as crianças.

De acordo com Alexsander Ramos, chefe de seção técnica de logística da Diretoria de Arte e Cultura Popular, a participação nas atividades já está pré-definida com artistas selecionados pelo movimento hip hop.

A Batalha do Complexo, que é uma batalha de rimas, por exemplo, ocorre mensalmente e é organizada pela comunidade do Complexo Zona Norte. Porém, no dia, os interessados podem realizar a inscrição na hora para participar.

Atividades em cinco regiões da cidade

A edição na Zona Norte é realizada em parceria com o Movimento Hip Hop de Caxias do Sul, com curadoria e produção de Mairon Sagaz.

O projeto integra um ciclo de atividades que vão ocorrer nas cinco regiões da cidade (Norte, Oeste, Leste, Sul e Central), entre os meses de julho, agosto, setembro, outubro e encerrará em novembro dentro da programação da Temporada da Cultura Negra, promovida pela SMC.