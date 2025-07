Projeto Concertos ao Entardecer apresenta o trio Sala Três, neste domingo, em Caxias do Sul

O projeto Concertos ao Entardecer recebe o trio Sala Três, neste domingo, na sede social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul . A apresentação será às 18h, com entrada gratuita (pede-se a doação de alimentos não perecíveis).

Criado em 1993, o Concertos ao Entardecer é realizado pela Universidade de Caxias do Sul e pelo LionsEduc, com apoio do Recreio da Juventude. Nesta temporada, o projeto prevê nove apresentações, sempre no último domingo do mês.