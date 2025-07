Projeto Caixa Acústica terá nova temporada com cinco shows no Sesc Caxias do Sul

Uiliam Michelon Quarteto, de Vacaria, é uma das atrações do evento. Show será no dia 20 de agosto Tagor Antunes / Divulgação

A partir da próxima quarta-feira (30/7), o Teatro do Sesc Caxias do Sul recebe a terceira edição do Projeto Caixa Acústica. Com o tema “Viva La Voz Latina”, esta temporada irá celebrar grandes nomes da música latino-americana em cinco shows protagonizados por artistas da região, como Tatiéli Bueno e Uiliam Michelon Quarteto (confira a programação completa no final da matéria).

As apresentações irão ocorrer sempre às quartas-feiras, às 20h, até o dia 27 de agosto. Os ingressos estão disponíveis na Unidade do Sesc (Rua Moreira César, 2462) ou pelo site da entidade. Parte da programação tem entrada gratuita, e os demais espetáculos contam com ingressos a partir de R$ 5.

Criado em 2018, o Caixa Acústica propõe uma experiência mais intimista entre artista e público, dentro do ambiente do teatro. Já passaram pelo palco nomes como A Banda Mais Bonita da Cidade e Ultramen, além de diversos artistas locais.

PROGRAMAÇÃO

30 de julho

Show “Sonzito”, com DJ Paulinha Del Mar

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos

DJ e artista visual, Paulinha del Mar é reconhecida por sua curadoria musical que celebra latinidades e brasilidades, com sets que são um convite aberto à dança, explorando ritmos envolventes e cheios de identidade.

06 de agosto

Show “Maná”, por Kiko Ferrer e banda

Horário: 20h

Ingressos: A partir de R$ 5

O cantor Kiko Ferrer traz uma homenagem a uma das bandas de rock latino mais influentes, Maná, conhecida por seus sucessos como "Rayando el Sol", "Oye Mi Amor" e "Bendita Tu Luz". O espetáculo é uma celebração da cultura latino-americana.

13 de agosto

Show “Shakira”, por Senhor Metódico

Horário: 20h

Ingressos: A partir de R$ 5

A banda caxiense Senhor Metódico apresenta uma homenagem à estrela internacional Shakira, com um repertório que inclui hits como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” e “La Tortura”.

20 de agosto

Espetáculo “Caminar”, por Uiliam Michelon Quarteto

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos

O espetáculo "Caminar", do acordeonista e compositor Uiliam Michelon, é uma celebração da música instrumental autoral que transita entre as tradições do Sul do Brasil e as influências do tango, jazz e música clássica.

27 de agosto

Show “Mercedes Sosa”, por Tatiéli Bueno

Horário: 20h

Ingressos: A partir de R$ 5