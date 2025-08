Projeto 70's Show apresenta tributo a Queen neste domingo, em Caxias do Sul

Banda que entregou algumas das performances ao vivo mais marcantes da história, o Queen será homenageado pelo projeto caxiense 70's Show, que realiza shows em tributo a gigantes do rock 'n' roll . A apresentação será neste domingo (3), às 19h30min, no teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura).

O repertório irá passear pelos principais clássicos, com atenção especial ao quarto álbum da banda, A Night At The Opera, que celebra 50 anos em 2025. Entre as faixas de maior sucesso deste disco estão a épica Bohemian Rhapsody e a balada Love Of My Life.