Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, recebe espetáculo gratuito de breaking neste sábado

Neste sábado (12), o espetáculo de breaking Flow do Bairro estreia na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, com sessões às 15h e às 18h. O evento gratuito tem direção artística e coreografia do B.Boy Geovani de Gregori (Ge Break). A apresentação reúne sete dançarinos, entre crianças e adolescentes, de 10 a 16 anos.