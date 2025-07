O que sonham as mulheres? Pesquisa revela quais são os  anseios das brasileiras e caxienses compartilham seus desejos

Yuna Salles Martini, 17 anos, quer ser reconhecida como dançarina de breaking e planeja se formar em Psicologia. Ulisses Castro / Agencia RBS

Sonhar dá sentido à vida. Para as mulheres, é uma função vital, um ato de resistência e de conexão com a própria essência. Estas são algumas das pistas oferecidas pela pesquisa Os sonhos delas. A partir do relato de 1.080 entrevistadas, de diferentes faixas etárias e classes sociais, o estudo mapeou o que povoa o imaginário das mulheres brasileiras.

Baseada em três tempos, a pesquisa online, do laboratório Think Olga e do projeto Sonhe Como Uma Garota, perguntou para as mulheres quais são os maiores sonhos de infância, do momento atual e para o futuro. Ligado ao conhecimento e à liberdade, o sonho de viajar pelo mundo foi a resposta mais comum entre todas elas.

Dentre as mais jovens, de 18 a 29 anos, a estabilidade financeira (60%) e a construção de uma carreira profissional sólida (53%) aparecem como maiores desejos do momento. Para as mais velhas, a partir dos 50 anos, a maior aspiração atual está atrelada à garantia da saúde física e do bem-estar mental (56%).

Para a escritora e psicóloga caxiense Amanda Favero, que atua com foco no atendimento a mulheres, os sonhos que ocorrem durante o sono e aqueles "acordados" guardam similaridades, seja na fantasia, seja na realidade:

— Se observarmos, ambos têm uma mensagem que nos aproxima dos nossos valores, daquilo que queremos e que faz sentido para a gente. São memórias vividas, aquilo que a gente conhece, mas também aquilo que a gente desconhece e, de alguma forma, persegue. De alguma forma, sonhar dá sentido à vida, à nossa existência, às nossas ações — opina.

Sonhar, para elas, é também ocupar um espaço novo, se comparado às gerações anteriores:

— Sonhar os próprios sonhos é algo revolucionário para as mulheres, pensando que, por muito tempo, nós não tivemos a permissão para isso. Por muito tempo, recebemos sonhos prontos, como aquela coisa do ser mãe, casar, construir uma família de um determinado modelo.

Mais do que lazer, viajar para ampliar conhecimentos

Ana mostra uma lembrança de um dos destinos preferidos de suas viagens: São Lourenço do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Os sonhos sempre tiveram espaço importante na vida da moradora de Caxias do Sul Ana Claudia Doleys Schittler, 61 anos. Incentivada pelo pai, na juventude ela já idealizava a formação acadêmica. Anos depois, veio a realização, e em dose dupla: Letras e Direito.

A estabilidade financeira, conquistada a partir da carreira na vida pública, permitiu a construção de desejos com novos contornos. Atualmente, Ana faz parte da parcela de brasileiras que aspira conhecer o mundo.

— Com a estabilidade financeira, conseguimos planejar, viajar e ter tempo. E não só tempo, como conhecimento também. Sempre gostei de viagens onde eu fosse conhecer alguma coisa, em que eu saísse de lá um pouco transformada, uma pessoa melhor — confidencia.

Ana durante viagem a Pernambuco. Arquivo pessoal / Divulgação

Foi assim que viajou pelo interior de Cuba, de ônibus, em 2014, e conheceu praias do nordeste brasileiro anos mais tarde. O sonho atual, alimentado há alguns anos e ainda limitado pelo conflito com a Ucrânia, é o de conhecer a Rússia.

— Eu sempre quis, desde a época da União Soviética — conta a servidora pública aposentada.

A dança como expressão e resgate do sonho de infância

Yuna Salles Martini enquanto ensaia passos de breaking na Fluência Casa Hip Hop. Ulisses Castro / Agencia RBS

As expressões artísticas permearam os sonhos de Yuna Salles Martini, 17 anos, desde a infância. Quando criança, a caxiense queria ser cantora. Hoje, quer ser reconhecida como dançarina de breaking, estilo de dança urbana originário da cultura hip hop.

Foi na Fluência Casa Hip Hop, há dois anos, que a adolescente amadureceu os desejos e se aproximou do que faz o coração pulsar.

— Eu nunca fui uma pessoa de ficar falando o que eu sentia, mas, com a dança, eu consigo me expressar. Quando eu tô triste ou com sentimento ruim, a dança me faz melhorar — revela.

Ulisses Castro / Agencia RBS

Filha única, a jovem enxerga no apoio dos pais a motivação para tirar os sonhos do imaginário e realizá-los. Segundo a pesquisa nacional, 34% das mulheres dizem que se motivam a sonhar justamente pelo apoio da família e dos amigos.

— A minha mãe me apoia muito, me aplaude em tudo — enfatiza a adolescente.

Para o futuro, a jovem planeja também se formar em Psicologia.

— Eu tenho esse desejo de ajudar as pessoas — finaliza Yuna.

Os atravessadores dos sonhos

Embora simbólico e poético, o ato de sonhar também é limitado, a depender da raça, da classe social e do gênero. Tendo isso em vista, 75% das entrevistadas relataram que desistiram de algum sonho, sendo a falta de recursos financeiros o principal motivo para o abandono.

Na prática clínica, a psicóloga Amanda Favero relata que as pacientes têm dificuldade de nomear e reconhecer o que sonham. Não se trata, entretanto, de falta de autoconhecimento, mas um sufocamento pelo excesso de tarefas e papéis.

— É difícil nos conectarmos com os nossos sonhos em uma rotina sufocada por diversas demandas. É um ritmo acelerado que faz com que as pessoas, de uma certa forma, se anestesiem da própria vida. A gente precisa de presença, precisa conseguir sentir para se conectar consigo mesmo e com o que sonhamos — argumenta a profissional.

Para além de uma rotina capaz de sufocar desejos, a discriminação também é uma barreira para 46% das respondentes da pesquisa. As principais causas, segundo elas, são o machismo e a classe social.

O que mais revela a pesquisa

70% das entrevistadas acham que sonhar era muito mais fácil na infância.

88% afirmam que puderam sonhar mais do que suas mães e avós.

65% sentem que seus sonhos são mais ambiciosos do que os das suas mães e avós.

47% se mantêm sonhando por ter clareza de sua capacidade e ter liberdade para tanto.

38% das mulheres continuam a sonhar pelo exercício de autonomia e tomar as próprias decisões.

34% das entrevistadas se motivam pelo apoio da família e amigos.