"O Museu Desmiolado" chega a Caxias do Sul neste sábado

O espetáculo O Museu Desmiolado será a próxima atração do projeto Téti – Teatro em Família, em Caxias do Sul. Inspirado no livro homônimo de Alexandre Brito, a montagem une poesia, música ao vivo e palhaçaria em uma jornada lúdica por um museu cheio de histórias curiosas. A apresentação acontece neste sábado (02), às 16h, no Teatro do Sesc Caxias. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda pela plataforma Ingresso Digital.