Nova Petrópolis multicultural: programação é diária e gratuita, seguindo até o dia 3 de agosto na Rua Coberta

Entre as atrações do festival, está o Ballet Ucraniano Roksolana, grupo da Argentina.

A 52° edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis já está vestindo a cidade com diferentes cores. Desde a noite da última quinta-feira (17), o evento transforma a Rua Coberta, no centro da cidade, em um encontro de diferentes culturas, etnias, idiomas e estilos. Esse ano, mais de 40 grupos de dança diferentes estão se apresentando, reunindo oito Estados brasileiros e, ainda, grupos do Canadá, México, Costa Rica, Colômbia, Chile e Argentina.

Até o dia 3 de agosto, último dia do evento, o centro de Nova Petrópolis é palco de apresentações de dança e música todas as noites. A estimativa do município é dobrar o número de visitantes ao longo do mês por conta do evento e receber cerca de 500 mil turistas — o que, segundo a prefeitura, pode injetar até R$ 4 milhões na economia local.