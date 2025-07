Noite Italiana anuncia as Embaixatrizes da Festa da Uva 2026

As 12 candidatas recebem o título de Embaixatrizes, neste sábado (5), durante a Noite Italiana. Leandro Araújo / Divulgação

Com o objetivo de apresentar as 12 candidatas a Rainha e Princesas da Festa Nacional da Uva 2026, ocorre neste sábado (5) mais um evento que antecede o concurso oficial.

A Noite Italiana das Embaixatrizes, evento promovido e organizado pela Comissão Social da 35ª Festa da Uva, ocorre no Restaurante Tulipa. Os ingressos já estão esgotados.

No jantar será apresentado o vestido de vindimadora, traje oficial das Embaixatrizes, confeccionado pela estilista Vivian Boff, com desenhos do artista visual Sergio Lopes. O conceito do traje foi desenvolvido pela comissão social.

Além do traje, as tiaras oficias vão ser apresentadas no evento. Com releituras de edições passadas, o modelo teve a curadoria das integrantes da comissão social.

Leia Mais Saiba quem são as 12 candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva 2026

O presidente da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto comenta que o evento valoriza o protagonismo feminino.

— Sempre digo que, tirando a uva, que é o motivo da festa, as mulheres (rainha, princesas e embaixatrizes) são as grandes estrelas. Elas têm um papel fundamental na divulgação e propagação da Festa Nacional da Uva, não só em Caxias do Sul, mas na região e no Brasil. São primordiais para que a festa alcance ainda mais pessoas — ressalta Bertotto.