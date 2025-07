"Nenhuma peça é decoração, são todas de coração", diz Diego Boschetti, que abre mostra em parceria com a artista visual Genoveva Finkler

Diego Boschetti e Genoveva Finkler apresentam nova exposição em cartaz na Galeria Gerd Bornheim, na Casa da Cultura. Ulisses Castro / Agencia RBS

A exposição Nobres Virtudes com obras dos artistas visuais Diego Boschetti e Genoveva Parmeggiani Finkler, pode ser vista a partir desta quinta-feira (03), às 19h, na Galeria de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul.

A inspiração pictórica vem de um trecho do romance Memórias de Adriano, da esctirora belga-francesa Marguerite Yourcenar (1903-1987): "O nosso maior erro consiste em tentarmos colher de cada pessoa em particular as virtudes que elas não têm, e de nos esquecermos de cultivar as que de fato são suas."

A partir disso, a mostra propõe um diálogo sensível entre elementos, símbolos e sinais da natureza que possam ser associados às qualidades morais, atributos desejáveis da essência e do comportamento humano. Focando além do aspecto individual, Nobres Virtudes evidencia o potencial transformador das trocas e da convivência, tanto no fazer artístico quanto na vida em sociedade.

— O ser humano, eventualmente, se refere aos animais na terceira pessoa como se esquecesse que ele mesmo é um animal — ressalta Diego.

A coletânea marca os dez anos do início da parceria entre os dois artistas. Diego relembra que conheceu Genoveva em 2015, por coincidência ou acaso do destino, exatamente no mesmo local da mostra. Ele conta que percebeu uma afinidade entre os elementos e temáticas das obras da artista em relação ao seu trabalho. Desde então, estabeleceram um convívio e uma amizade que propiciou uma rica troca de técnicas e vivências.

Com 36 obras, a mostra conta com técnicas variadas. A maior parte das peças são aquarelas, algumas em papel, outras sobre tela. Há também gravuras com técnica mista, como lápis de cor e aquarela com acrílico. A exposição, que conta com o apoio da ConfrArtes, é um convite para o público enxergar a beleza nas pequenas atitudes e nos gestos cotidianos que expressam dons, sentimentos e humanidade.

— A mostra é só presença e vivência. Penso que, em arte, pouco existe para ser entendido e muito para ser sentido. Nessa exposição nenhuma peça é decoração, são todas de coração — ressalta Diego.

Programe-se