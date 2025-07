Livro que será lançado nesta terça-feira, em Caxias do Sul, resgata a trajetória da icônica produtora Michelin Filmes 

Nazareno J. Michelin e o assistente Moacir Perini (em pé) no estúdio da produtora, em Caxias do Sul, nos anos 1980 Luis Carlos Leite/IMHC-UCS / Divulgação

Produtora responsável por documentar parte da história de Caxias do Sul e de cerca de 50 outros municípios gaúchos, a Michelin Filmes tem agora a sua própria história registrada em livro, contada por um time de autores acadêmicos. Intitulada "Cidade e Indústria em Foco: Caxias do Sul pelas lentes da Michelin Filmes (1960-1980"), a obra será lançada hoje, na UCS Livraria, às 17h30min, com distribuição gratuita dos exemplares. Também hoje o volume passará a estar disponível para download em formato ebook, pelo site da Educs, sem custos.

Sob organização do historiador Anthony Beux Tessari, coordenador do Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS (IMHC), o volume traz artigos de Ana Paula de Almeida, Daniela Pistorello, Geovana Erlo, Mariana Duarte e Silvana Boone. São 12 capítulos em que as pesquisadoras analisam produções cinematográficas feitas pela Michelin para retratar a indústria caxiense, a Festa da Uva, a construção das Réplicas da Caxias de 1885, entre outras.

Capa de "Cidade e Indústria em Foco" Reprodução / Divulgação

A obra integra um projeto maior que vinha sendo esboçado desde a doação do acervo da Michelin Filmes para a UCS, em 2008 (o produtor audiovisual Nazareno José Michelin havia morrido no ano anterior). Disponível ao público e a pesquisadores, a miscelânea é composta por 200 títulos em suportes de 16 mm e de 35 mm, objetos como câmeras, projetores, tripés, objetos de iluminação de estúdio e 300 discos de vinil utilizados na trilha sonora dos filmes, entre outros itens. O projeto realizado pelo IMHC, com recursos da Lei Paulo Gustavo, inclui a digitalização de 50 filmes deste acervo, já disponíveis ao público pelo link https://sites.google.com/view/cidade-industria.

Concurso de beleza em Caxias nos anos 1970, registrado pelas lentes da Michelin Filmes Acervo pessoal de Neusa Michelin / divulgação

- São filmes que trazem temas como fábricas, monumentos, lugares e acontecimentos políticos e sociais que marcam a história de Caxias. Há neles as imagens mais antigas do aeroporto de Caxias do Sul, de um avião pousando e decolando, as imagens em movimento mais antigas de uma partida de futebol em Caxias, entre Flamengo e Grêmio, com pontapé inicial da Miss Brasil, registros do Parque dos Macaquinhos com os macaquinhos, comprovando a presença deles, o que é bem curioso, entre centenas de outros registros fascinantes - destaca Anthony Beux Tessari.

São-marquense radicado em Caxias, Nazareno José Michelin faleceu em 2007 Acervo pessoal de Neusa Michelin / divulgação

O coordenador salienta ainda a importância de compartilhar o acervo com a comunidade através de projetos desta natureza: