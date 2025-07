Liverpoa Beatle Band é atração em Caxias do Sul neste fim de semana

Considerada uma das principais bandas tributo aos Beatles da atualidade no Rio Grande do Sul, a Liverpoa Beatle Band se apresenta pela primeira vez em Caxias do Sul neste sábado (26) às 22h, no Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313). Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos pelo site realifer.com . O pub abrirá às 19h.

Fundada em 2023, apesar da trajetória ainda breve a Liverpoa já realizou shows com lotação esgotada no Grezz, Sgt. Peppers e Hard Rock Café, em Porto Alegre, além de ter se apresentado no terraço da Casa de Cultura Mário Quintana. O grupo também já marcou presença no São Chico Beatle Festival.

No repertório, a banda apresenta clássicos como Hard Day's Night, Twist and Shout, Let It Be, Hey Jude e Don’t Let Me Down, entregando uma performance cheia de energia e muito fiel ao som do Fab Four.