Leitura entre estudantes cresce até 25% com a proibição de celulares em escolas de Caxias do Sul

Após proibição de celulares, estudantes de Caxias do Sul passaram a ler mais no tempo livre. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Menos tempo de tela, mais momentos entre as páginas. O primeiro semestre do ano letivo encerrou com novos hábitos entre os alunos de Caxias do Sul. Após a restrição dos celulares nas escolas, um antigo hábito ganhou espaço entre o intervalo das aulas e o recreio: a leitura.

Pelo menos três escolas da cidade, de diferentes instâncias, relataram a mudança de hábito. Só no Colégio São Carlos, por exemplo, a equipe da biblioteca estima um aumento de 25% na retirada de livros. Entre romances estrangeiros e nacionais, destacam-se as obras de Pedro Guerra, autor local que tem feito sucesso na escola.

— Notamos que do sexto ao nono ano houve mais envolvimento com os livros. O volume de empréstimos cresceu e tivemos que adotar as renovações. Sinal de que, mesmo que não consigam terminar o livro, os estudantes têm interesse em ler. Outro indicativo foi o crescimento de vendas na Feira do Livro, que acontece no colégio — pontua a coordenadora pedagógica Amalia Maria Toigo.

Leia Mais Rapper e escritor Chiquinho Divilas lança livro pautado em questões climáticas do planeta direcionado para o público infantojuvenil

Fora de sala de aula, mas ainda no ambiente escolar, a literatura foi protagonista de um evento organizado pelos alunos do Grêmio Estudantil do colégio. A primeira edição do Café Literário, realizado em abril, recebeu a escritora e professora Geneviève Faé em um bate-papo descontraído com os alunos. As cerca de 90 vagas foram rapidamente preenchidas, surpreendendo os organizadores.

— Nosso intuito era fazer com que os colegas voltassem a se interessar pela leitura. A gente deixou em aberto para quem quisesse participar, tanto que a ideia era que o Ensino Médio e os nono anos pudessem estar no café. Mas o interesse foi tão grande que não sobraram vagas para o nono— conta Iago Camassola, um dos integrantes do Grêmio Estudantil.

A experiência deu tão certo que o estudantes projetam outras edições durante o ano, ainda sem autores ou datas definidas. No retorno das aulas a direção do colégio também prepara um Café Literário para os alunos do nono ano.

Leia Mais Projeto literário de Caxias está com inscrições abertas para artistas

Colégio Estadual Imigrante irá manter a biblioteca da escola aberta para que alunos possam ler e retirar livros durante o intervalo. Porthus Junior / Agencia RBS

De portas abertas para receber os leitores

Um levantamento feito pela 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), aponta que em metade das escolas estaduais de Caxias do Sul, houve aumento na procura por livros nesse ano. É o caso do Colégio Estadual Imigrante, que estima crescimento de 20% no número de estudantes que adotaram a leitura.

Se antes os alunos eram vistos pelos corredores com os celulares, agora é comum vê-los lendo durante o recreio. Essa mudança de hábito fez o colégio repensar o formato do intervalo entre as aulas e planejar alternativas para o retorno das aulas, em agosto.

Leia Mais Escritor Delcio Agliardi lança livro com ilustrações do aquarelista Antonio Giacomin

— Decidimos que a biblioteca da escola ficará aberta no recreio para os alunos retirarem livros ou lerem aqueles que já têm. Vamos organizar um espaço para eles poderem ler tranquilos nesse momento. Ainda, teremos a nossa Feira do Livro em agosto e novos títulos serão comprados — detalha a diretora Simone Comerlato.

Conforma ela, os alunos já frequentam a biblioteca junto da professora de Literatura. Dessa forma, a abertura do espaço durante o intervalo será uma oportunidade extra para descobrir novas histórias.

A "geloteca" tem sido bastante utilizada pelos alunos durante o recreio. Dentro dela há livros selecionados pelos professores para incentivar a leitura. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cabeça fresquinha para novas histórias

No pátio central da Escola Municipal Bento Gonçalves da Silva, em que os alunos brincam e circulam no recreio, um item inusitado passou a compor o cenário: uma geladeira. Mas ao invés de alimentos, quem a abre se depara com uma seleção de livros, selecionados pela professora Daniela Tomazzoni Zanandréa.

Desde abril, a "geloteca" faz parte do cotidiano das crianças e jovens. A iniciativa chegou como uma opção de entretenimento saudável para o tempo livre. Segundo Daniela, a escola, que já fazia compras regulares de livros, aproveitou a oportunidade para levá-los ainda mais perto dos estudantes.

— Disponibilizamos títulos de literatura infantil, quadrinhos, contos, crônicas, poesias e até exemplares do Guinness Book, livros de charadinhas e adivinhas. A possibilidade de escolher o que ler tem influenciado muito os alunos. A gente vê eles empolgados com os livros, seja em grupos de forma individual — conta a professora.

A ação também tem refletido na biblioteca da escola, que passou a receber mais visitantes e até sugestões de títulos para as próximas aquisições.

O diretor do departamento do Livro, Literatura e Leitura, Cássio Felipe Immig, diz que a Biblioteca Pública Municipal tem percebido um aumento na retirada de livros por parte de crianças e adolescentes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Crianças e adolescentes em peso na biblioteca municipal

Espaço coletivo de compartilhamento de livros, a Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer também registrou aumento na busca de livros entre janeiro e maio desse ano. O comparativo com o mesmo período no ano passado apontou crescimento de 25% nos empréstimos de títulos infantis, infanto-juvenis e juvenis.

Esse interesse surpreendeu as equipes, sobretudo entre o público juvenil, apontado como o maior nos cinco primeiros meses do ano. Conforme Cassio Immig, diretor do Departamento do Livro, Literatura e Leitura, a movimentação partiu de forma espontânea do público.

— Como a biblioteca é um espaço de amplo atendimento, é difícil precisar se esse incremento nas retiradas está relacionado com a proibição dos celulares. Mas é fato que temos um aumento na busca por livros de crianças e adolescentes, o que é um excelente sinal — explica.

Lançado no Brasil em 1º de janeiro de 2000, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de J. K. Rowling, continua atraindo o interesse dos jovens leitores. Ver Descrição / Reprodução

Confira os livros mais retirados neste ano na Biblioteca Pública de Caxias do Sul: